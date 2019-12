Baranya-völgyben készülnek a díjnyertes pincészet borai

Kihirdették a Magyar Sommelier Szövetség 2019-es szakmai díjait.

Idén is öt kategóriában ítélte oda Par Excellence szakmai díjait a Magyar Sommelier Szövetség (Masosz), amely immár hatodik éve díjazza a legjobb magyarországi pincészetet, borkereskedőt, boros éttermet, szakírót, valamint oktatót.

A Masosz tagságának szavazatai alapján odaítélt elismerésben azok a hazai szakemberek részesülhetnek, akik folyamatosan és magas színvonalon végzett munkásságukkal eredményesen járulnak hozzá a magyar éttermi kultúra minőségének növeléséhez, különös tekintettel az italfogyasztás színvonalának javítására, valamint a vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek széleskörű népszerűsítésére – közölte a díjak átadása előtt Slezsák Zoltán, a szervezet elnöke és Kosárka József elnökségi tag.

Termelő kategóriában a szekszárdi Schieber Pincészet nyerte el a díjat. A méltatás szerint ez a négy évtizede alapított családi birtok mintegy 30 hektáron gazdálkodik, szőlőültetvényeik nagyobb része a kiváló adottságú Baranya-völgy dűlőiben terem. Az utóbbi időben nemzetközi borversenyeken is számottevő sikereket érnek el.

Kereskedő kategóriában Kató András, a Mitiszol/Terroir Klub alapító társtulajdonosa és ügyvezetője érdemesült a díjra. Az általa vezetett vállalkozás csaknem másfél évtizede foglalkozik olyan borok forgalmazásával és népszerűsítésével, amelyeket vegyszermentesen termesztett szőlőből állítanak elő, mesterséges adalékanyagok felhasználása nélkül. Kató András missziónak tekinti, hogy a magyar termelők által készített borok külföldi fogyasztókhoz is eljussanak, így ezek ma már több észak-európai ország üzleteiben és éttermeiben is elérhetők – méltatták a díjazottat.

Vendéglátó kategóriában az egri Macok Bisztró részesült az elismerésben. A vár közvetlen szomszédságában működő családi vállalkozás döntően helyi kistermelőktől szerzi be az alapanyagokat, amelyekből gondos odafigyeléssel készülnek a gasztronómiai élményt kínáló fogások; gondosan összeállított az itallapjuk is. Borboltot is üzemeltetnek, amelyben hazai különlegességek is megtalálhatók – emelte ki a zsűri.

Szakíró kategóriában Viniczai Sándor lett a díjazott, aki okleveles kertészmérnök végzettséggel harminc éve a Magyar Mezőgazdaság országos hetilap munkatársa. Rendszeresen jelennek meg borral kapcsolatos írásai, egy ideje a Borászati Füzetek felelős szerkesztője is. Tapasztalt borbíráló, hazai és nemzetközi versenyeken gyakran vesz részt a zsűri munkájában. Tagja a Magyar Bor Akadémiának és a Magyar Borszakírók Körének. Az Év szakújságírója lett 2012-ben, a Soó Rezső szakmai díjat 2017-ben kapta meg – emlékeztet a méltatás.

Oktató kategóriában Horkay András nyerte el a díjat. Külföldi tanfolyamok elvégzése után felsőfokú borismereti képzettségekkel rendelkezik, valamint megszerezte az azok oktatására jogosító diplomákat, valamint a nemzetközi borakadémikusi címet is. A budapesti székhelyű Central European Wine Institute tulajdonos-igazgatója 2010-től. Az Országos Borszakértő Bizottság elnöki posztját 2013 és 2018 között töltötte be. Hazai rendezésű borversenyeken rendszeresen bírálóként működik közre – áll a zsűri indoklásában.

A Par Excellence díj egy plakett, amelyet a nyertesek ünnepélyes keretek között, a 2020-as Magyar Sommelier Bajnokság döntőjének megnyitóján vesznek át.