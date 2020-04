A pityókás 66 éves jogsi nélkül autókázott Pellérden, lekapcsolták

Nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal, és az ittasság gyanúja is felmerült az intézkedéskor egy 66 éves pellérdi járművezetővel szemben Pécsett.

Egy 66 éves gépkocsivezetőt igazoltattak a rendőrök április 7-én 11 óra 10 perckor Pécsett, az Arányosi úton. A férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök előállították további mintavételre, amely alátámasztotta az alkoholfogyasztás tényét. Az intézkedéskor kiderült az is, hogy a sofőr nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

A járművezető ellen járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Szeszesital-fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, s a mentalitásban is kedvezőtlen változások történnek. Mindezek mellett a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, amelyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. Az ittas járművezető nemcsak saját magát, hanem esetleges utasait és a közlekedés más résztvevőit is veszélyezteti!

