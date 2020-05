Gáz lett a lakásfelújításból

A pécsi rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki lakásfelújítás közben elvágta a gázcsövet, s ezzel közveszélyt okozott.

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, valamint gondatlanságból elkövetett közveszély okozása miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 45 éves mohácsi férfi ellen. A férfi 2018. december 14-én délelőtt felújítási munkálatokat végzett egy pécsi lakásban, amely során a lakossági nyomócsőről levágta a gázórát. A helyszínre érkező szakemberek a veszélyhelyzetet elhárították, az eset során személyi sérülés nem történt.

Az igazságügyi munkabiztonsági szakértő szakvéleménye alapján a férfi megszegte az általa végzett tevékenységre vonatkozó foglalkozási szabályokat, illetve mivel a lakásban a gázömléskor egy bizonyos ideig a gázkoncentráció a robbanóképes keverék alsó és felső határa között volt, így ezen időben fennállt a közvetlen veszélyhelyzet is.

Az igazságügyi tűzvédelmi szakértő megállapította továbbá, hogy az esemény időpontjában a személyek és az anyagi javak veszélyeztetése is fennállt, azonban a közveszély ténylegesen nem következett be, mert a kiáramló gáz nem gyulladt be, nem robbant fel.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, amely során elismerte a bűncselekmények elkövetését, és a rendőröknek azt is elmondta, hogy tette nem volt szándékos.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.