A baranyai rendőrök szerint is itt az ideje téligumira váltani!

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó siklósi kapitányság azt tanácsolja, hogy az őszi időjárás beköszöntével a közlekedési szokásokon is változtassanak a járművezetők. A rendőrök el is mondták, mire kell figyelni!

A hétvégi óraátállítást követően előfordulhat, hogy már sötétben indulunk a munkába, és a hazafelé vezető úton is korábban ránk sötétedik. Az éjszakai fagyok miatt az úttest csúszóssá válhat, a sötétség és az egyre gyakrabban leszálló köd pedig próbára teszi érzékszerveinket, ráadásul a szokásosnál fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A vezetési képességeinkre és reakcióidőnkre ez hátrányosan hat, ezért növekedhet a közúti balesetek kockázata – közölték a siklósi rendőrök.

Éppen ezért fontos, hogy ne a legnagyobb megengedett sebességgel hajtsunk ilyenkor, hanem lassabban, a megváltozott látási és útviszonyoknak megfelelően – azért, hogy biztonságosan meg tudjunk állni akkor is, ha valami hirtelen elénk kerül.

További veszélyt jelent a közlekedőkre a fákról lehulló levéltömeg az első néhány fagyos éjszaka után, és hasonlóan kockázatos az őszi betakarítási időszakban a mezőgazdasági gépek által útra felhordott sár is.

A reggeli elindulás előtt és hazaérkezéskor is ellenőrizzük a lámpákat, mert nemcsak jól látnunk kell az utat, hanem a többi közlekedőnek is jól kell látnia bennünket. Az elkövetkező időszakban különösen fontos a hátsó lámpák és a ködfényszórók helyes működése is.

Az útburkolat áthűlésével a nyári abroncsok már nem nyújtanak kellő tapadást, javasolt mielőbb elkezdeni a téli gumik felszerelését. Induláskor alacsony sebességnél történő fékezéssel ellenőrizhető az útburkolat állapota, hiszen attól, hogy jól tudunk gyorsítani, egyáltalán nem biztos, hogy meg is tudunk állni. A fékút hosszabbá válik a nyáron megszokottakhoz képest.

A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy hideg éjszakák utáni reggeleken a jeget szélvédőről ne csak egy kis helyen kaparjuk le, hanem teljesen, ahogyan a visszapillantó tükröket is jégmentesíteni kell, hiszen így még korlátozottabbá válhat a látásunk, amivel veszélyeztethetjük a többi közlekedőt is.