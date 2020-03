Siklósra érkezett a tűzoltó vándorkiállítás

A katasztrófavédelem idén ünnepli a hivatásos tűzoltóság 150 évvel ezelőtti megalakulását. A Fővárosban 1870. február 1-jén adták az első szolgálatot a hivatásos egységek.

A jubileumi emlékév előtt tisztelegve országos vándorkiállítás indult útjára, A jubileumi emlékév előtt tisztelegve országos vándorkiállítás indult útjára, melynek következő állomása Siklós, ahol 135 éve működik hivatásos tűzoltóság. A Siklósi várban felállított kiállítás 2020. március 09-tól 30-ig tekinthető meg.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának 150 éves a Magyar Tűzoltóság című vándorkiállítását dr. Berki Imre múzeumigazgató nyitotta meg hétfőn délután a Siklósi várban. Az igazgató beszédében végighaladt a tűzoltóság magyarországi történetén egészen a kezdetektől napjainkig.

Kiemelte, hogy ugyan a tűzoltóság először önkéntesekből alakult meg, azonban hamarosan rádöbbentek – különösen a nagyobb városokban -, hogy szükséges a hivatásos, kizárólag tűzoltással és mentéssel foglalkozó állandó állomány a megfelelő mértékű védekezés és védelem elérése céljából. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma a tárlatával a magyar tűzoltóság múltja és jelene előtt tisztelegve tárja a széles közönség elé a kezdetektől a napjainkig a tűzoltóság felszerelését, eszközeit és szervezetét bemutatva – zárta gondolatait Berki Imre.

Mácsai Antal tűzoltó ezredes, főtanácsos igazgató a tűzoltás fontosságát hangsúlyozta ki egy konkrét 150 évvel ezelőtt megtörtént esetet bemutatva. Az igazgató köszönetet mondott azért, hogy a tűzoltóság a magyar tűzoltóság történetét, múltját és jelenét bemutató anyagot összeállították és a nyilvánosság számára egy vándorkiállításon keresztül elérhetővé tették, valamint azért is, hogy Baranya megyében a Siklósi vár egészen március végéig otthont ad ennek.

Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Megyei Kormányhivatal főigazgatója kifejezte örömét a tárlat baranyai bemutatása kapcsán és a katasztrófák elleni védekezés közös feladatának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a közigazgatásban eltöltött munkája során mindig is tapasztalta a tűzoltók részéről a nagy fokú elhivatottságot és komolyságot, amivel a kihívásokkal szembenéztek és megbirkóztak. Ha a megyében bekövetkezett valamilyen káresemény, akkor a védekezésben résztvevők részéről a lehető legnagyobb egyetértést és együttműködést látta, nyoma sem volt széthúzásnak, vitának, mindenki a problémát akarta megoldani. Kívánom, hogy ez a hozzáállás mindvégig kísérje az Önök munkáját – zárta gondolatait a főigazgató.

Az ünnepség végén Riegl Gábor, Siklós város polgármestere pohárköszönőjében kiemelte, hogy megtisztelőnek érzi, hogy a tárlat helyszínének városát választották és kihangsúlyozta, hogy mindig is fontosnak tartotta a tűzoltók munkáját és ehhez a település részéről minden támogatást meg fog adni. A fiatalok számára is elengedhetetlen, hogy megismerjék a tűzoltás és katasztrófák elleni felkészülés mozzanatait, ezért is jöttek el a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gimnazistái megtekinteni a tárlatot. Biztos vagyok benne, hogy a Siklósi várban nagyon sok fiatal és szülője fogja megnézni a magyar állami tűzoltóság előtt tisztelgő kiállítást – fejezte be gondolatait a polgármester.A megnyitót követően a résztvevők közösen megtekintették a kiállítást.