Magyarhertelenden fosztogatott a 21 éves enyves kezű

A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a két férfinak az ügyében, akik közül az egyik több magyarhertelendi ingatlanba is betört, társa pedig segített elrejteni a lopott tárgyakat.

Egy 21 éves férfi ellen többrendbeli lopás, míg 33 éves társa ellen lopás és bűnpártolás miatt nyomozott a Komlói Rendőrkapitányság. A 21 éves helyi férfi 2019 októberében Magyarhertelenden több ingatlanba is betört, majd onnan többek között kerti gépeket, tűzhelyet és egy talicskát is ellopott. Az egyik esetben segített neki 33 éves társa is, ő a lopott tárgyakat a háza melléképületében rejtette el addig, amíg azokat el nem adták.

A rendőrök a nyomozás során beazonosították, majd elfogták a két férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.

