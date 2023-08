Végül megállapodtak, 2020 februárjában pedig Karácsony Gergellyel és Gyulai Miklóssal, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökével közösen értesítették Sebastian Coe-t, a nemzetközi szövetség elnökét, hogy mindenki támogatja a verseny megrendezését.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra: majdnem felborult a megegyezés, amikor Karácsony Gergely a verseny előtti hetekben szószegőnek nevezte a kormányt, és tüntetni készült a világ­esemény megszervezése ellen.

Azt hiszem, mindenkinek jó, hogy ez elmaradt, magának a főpolgármesternek is, Budapestnek és Magyarországnak pedig biztosan (...) győzött a józan ész

– fogalmazott.

Felidézte, hogy 2019-ben a kabinet vállalta, hogy az évek óta futó Egészséges Budapest kormányzati programban öt éven keresztül 50 milliárd forintot juttat a kerületi önkormányzatoknak egészségügyi fejlesztésekre és beszerzésekre, a közparki funkció dominál a fejlesztésben és a parkban megvalósulnak a ferencvárosi önkormányzat által javasolt többlet­elemek.

Minden így történt, a főváros 20 milliárd forintot meg is kapott a fejlesztésekre. Az idén akár mintegy 7 milliárd forintot is folyósítanak és a továbbiakat is egyeztetik. A lényeg, hogy egyetértés lett és béke.