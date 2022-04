Jósa Danny igazi világutazó, szinte az összes földrészen járt már. De semmi nem tudta úgy elbűvölni, mint az Exatlon, ahová tavaly az utolsó feltöltéssel érkezett. Abban az évadban a döntő előtt esett ki, remélte, hogy lesz még lehetősége bizonyítani.

Fotó: TV2

Én egyszerűen imádom ezt a játékot

– kezdte a Borsnak győzelme után Danny. – Amikor kiderült, hogy mehetek az All Star évadba is, még keményebben edzettem, Tóth Jankával együtt készültünk. Azzal a céllal ültem repülőre, hogy nyerni fogok. És amikor ott álltam a döntő előtt, mindent kizártam, a hátfájásomat is. Meg akartam mutatni, hogy lehetek gyorsabb, ügyesebb 36 évesen a 20 éves Herczeg-Kis Bálintnál, mert mentálisan erős vagyok. Minden fejben dől el, és ez most is bebizonyosodott. Fejben kellett először győznöm.

Elképesztő élmény volt megnyerni ezt több hónapos versenyt, felemelni a trófeát. De még most sem fogtam fel, hogy tényleg sikerült. Egy éve erről álmodtam!



Jósa Danny el se hitte, hogy megvalósult az álma

Fotó: TV2

A 18 éve Floridában élő négyszeres magyar bajnok BMX-es amikor a döntő után visszakapta telefonját, szeretteinek, szerelmének is csak annyit írt, hogy vége, lementek az utolsó futamok. Nem mondta el, hogy megnyerte.



Együtt akartam a családommal, párommal a tévé előtt a döntőt, hogy lássam az arcukat, együtt izguljuk végig

– folytatta. – Így végül a kedvesemmel néztük meg, Lillával. Őt is az Exatlonnak köszönhetem, ha két éve nem megyek el a műsor castingjára, akkor visszautaztam volna Amerikába… Két éve vagyunk együtt, majd elviszem valami szép helyre, mert neki és a Bajnokoknak köszönhetem a győzelmet. Engem nem a pénz motivált, hogy nyerjek, így nem is gondolkodtam, hogy mi lesz a sorsa, beteszem a bankba. Most jobban foglalkoztat az, hogy Lillával, aki Magyarországon él, hogyan oldjuk majd meg a kétlaki életet, mert vele hosszú távra tervezek!