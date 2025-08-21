Demjén Ferenc állapota folyamatosan javul – ezt mondta nekünk a legenda

Hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy Demjén Ferencet súlyos balesetet érte az otthonában, felsőcomb-törést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. A gyógyulás hónapokat vehet igénybe. Olvasóink is kedvelik a Baranyában élő legendás zenészt, aggódnak érte. Most ők is megnyugodhatnak egy kicsit.

Már nagyon várnak a rajongók egy újabb Demjén Ferenc-koncertet

Fotó: Cseh Gábor

Demjén menedzsmentje a zenész közösségi oldalán számolt be róla, hogy a műtét jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!

– Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– közölték.

Telefonon értük el Demjén Ferencet

Demjén Ferencet sikerült telefonon is elérnünk, ám mint mondta, most nincs olyan helyzetben, hogy hosszasan beszélgessünk. Mint mondta, jelenleg is gyógykezelés alatt áll, kitűnő lehetőséget kapott, javul az állapota. Megbeszéltük, hogy néhány hét múlva újra felkeressük, s akkor talán bővebben tudunk beszélni a jövőbeni terveiről.

A zenész felépülését egy ország várja, több száz rajongó küldött jókívánságot számára. De prominens személyek, zenésztársai is szeretettel gondolnak rá. Orbán Viktor miniszterelnök például a közösségi oldalon, hozzászólásban kívánt mihamarabbi gyógyulást, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig a közösségi oldalán közzétett posztban küldött jókívánságot a zenésznek.