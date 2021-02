Fotókon a magyar olimpiai bajnok otthona: ilyen lakást még nem láttunk

Kammerer Zoltán 42 évesen nyugodtan ülhetne babérjain, de ő két sikeres évtized után is bizonyítani akar.

Konditerem mellett saját múzeumot rendezett be gödi otthonában Kammerer Zoltán. Utóbbiba akár belépőjegyet is szedhetne, annyira ötletesen, kreatívan és gazdagon dolgozza fel a háromszoros olimpiai bajnok legenda pályafutását. És a szoba még mindig nincs kész… Kammerer Zoltán heteken belül tölti be 43. életévét, de továbbra sem tett le arról, hogy ott legyen a tokiói olimpián – írja a Ripost.

Ez lenne számára a hatodik…

„A 2019-es évem jól sikerült, akkor gondoltam rá, hogy miért is ne. A koronavírus és a halasztás miatt kaptam még egy évet a felkészülésre.

Akár megyek Tokióba, akár nem, az biztos, hogy idén nyáron végleg befejezem az élsportot.”

– mondta a Ripost7-nek a nagy bajnok.

A kajakos eddig öt olimpián vett részt, Atlantát, Sydneyt, Athént, Pekinget és Londont egy-egy zászló jelzi a múzeumban.

„Ezek a versenyek sokkal fontosabbak, mint a világbajnokság. Családiasabb a légkör, a kevesebb versenyzőt, kisebb létszámú edző és segítősereg kíséri el. Hangulatosabb, mint egy világbajnokság” – fogalmazott Kammerer aki 1996-ban zöldfülűként mutatkozott be. Elmondása szerint ott nem volt veszítenivalója, nem úgy, mint 2000-ben, ahol esélyesként nyert olimpiát négyesben és párosban is. 2004-ben négyesben ismételni tudtak, róla pedig itt került le minden teher.

„2008-ban lett volna esélyünk Kucsera Gabival, de az nem jött össze. Ezek után nem csak az én hozzáállásom változott meg, a szurkolóké is. Sydney után még karácsonykor is mi voltunk a sztárok a médiában, aztán pár éven belül a valóságshow-k szereplői csöpögtek a csapból is. 2008-ban három aranyéremmel jöttünk haza Pekingből, ezt cikinek tartotta az ország, nem ehhez szoktak. Pár nap múlva a benzinkúton vettem egy újságot, már egy sort sem írtak rólunk.”

Kammerer számára London után a riói olimpia kimaradt, aztán úgy alakult, hogy azt tévén sem nézte.

„Furcsa volt, az biztos.

Lemaradtam a kvótáról, aztán éppen úgy alakult, hogy a kajakversenyek alatt a Balatonon vitorláztam.

Hiányzott az olimpia hangulata, de elfogadtam, hogy ez van. Akkor még két évet terveztem, ebből lett végül öt…”

Májusra kiderül, megérte-e öt esztendőt várni a hatodik olimpiára.