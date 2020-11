Babát vár a Kismenők tragikusan elhunyt sztárjának barátnője

A Kismenők 17 éves sztárja, Ó. Attila november 1-jén hajnalban csapódott oszlopnak a Károly körúton és az ifjú énekes a helyszínen meghalt, 14 éves barátját életveszélyes állapotban vitték kórházba. Attila gyakran vitte barátnőjét kocsival haza, a nővére kislányát pedig az iskolába és barátai pontosan tudták, hogy nincs jogosítványa, mégis mindig őt küldték el kocsival, hogy intézzen el ezt-azt.

A Blikknek most megszólalt a tragikusan elhunyt fiú barátnője is, akit azóta is bánt, hogy legnagyobb örömüket nem tudta időben elmondani szerelmének. A cikket a Bors szemlézte.

Vasárnap hajnalban nem tudtam aludni, ezért reggelig nézegettem a közös emlékeinket. Aztán délután a nővérem telefonált, hogy a szerelmemet autóbaleset érte. Meghalt – mondta összetörve a neve elhallgatását kérő, 17 éves lány a lapnak.

Nem is fogtam fel, hogy mit mond, képtelen vagyok elfogadni a szerelmem halálát, hogy soha nem mondhatom el neki, a közös kisfiunkat hordom a szívem alatt – tette hozzá.

Talán, ha fiú tudta volna, hogy szerelme gyermeket vár, jobban vigyáz magára.

A fiatal lány azóta az emlékeinek él. Mindennap felidézi azt a tavaly januári napot, amikor a nővére a lakásán bemutatta neki a Kismenők sztárját.

Részemről ez szerelem volt első látásra, bár eleinte nem mertem kimutatni az érzéseimet. Aztán azt is észre kellett vennem, hogy túl sokan nyüzsögtek körülötte, éltek-haltak érte a lányok, sokan szerelmesek voltak belé. Emiatt gyakran veszekedtünk is. Néha szóba került a közös jövő, boldog voltam, amikor visszahallottam, hogy engem akar majd feleségül venni. Néha álmodom Attilával és akkor mondom el neki, hogy kisbabát várok tőle. Ő olyankor sírva hallgatja a szavaimat. Aztán hirtelen felébredek. Bár ma voltam nőgyógyásznál és mindent rendben talált, fogalmam sincs a folytatásról, azt se tudom, mi lesz a kisbaba sorsa – mesélte a gyászoló lány.