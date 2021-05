Dagad a botrány: drogfogyasztással vádolják Szegedi Fecsót és új párját (videó)

Szerelme gyermekének édesapja a Tények Plusz riportjában tálalt ki: Bea csupán Fecsó pénze miatt van mellette, és ez még nem minden...

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Mandula Ádám, Szegedi Fecsó szerelmének egykori párja azt állítja, Fecsóék drogokkal kínálták őt. Kijelentette, ők ketten kokain befolyása alatt állnak, kisfiát ettől félti.

Bea és Fecsó azonban Ádámra akadtak ki, miután megfenyegette a nőt. Ádámról durva videók kerültek napvilágra korábban, amiben fájlalja közös gyermekük, Medox hiányát, akit nem engedtek a közelébe – írja a Bors.

A baba véletlen csúszott be, nem tervezték. Az is kiderült, hogy Bea párkapcsolatban volt egy norvég férfival. Állítja, hogy a most 27 éves Bea terhesen is bulizott, másokhoz járkált. Azt bevallja Ádám, hogy szétverte egykori párja autóját, illetve azt is kimondta a kamerák előtt, hogy Bea pénzéért van Fecsóért. Fecsó szerint a gyermek elképesztő környezetben él, pisztolyokat pakolnak az asztalra otthon. Egymás ellen beszélnek a szülők.

Ádám mostani párja is alátámasztja szerelme állításait. Három hónapja nem látták a kisfiút. Azért akarja tönkretenni Bea Ádám életét, mert még mindig szereti őt. Ezt állítja az egykori valóságshowsztár.

Szegedi Fecsónak kedvese volt párjával gyűlik meg a baja, aki durva fenyegetésekkel próbálja megkeseríteni a szerelmeseket életét.