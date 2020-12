Elképesztő változás, így fogyott két ruhaméretet Tolvai Reni

Az énekesnő az édesanyjával együtt szabadult meg a plusz kilóktól.

Tolvai Reni büszkén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy L-es méretről S-es ruhákra váltott. Ezt az eredményt mindössze hat hónap alatt érte el, ráadásul nem kellett egyedül diétáznia, ugyanis édesanyja is csatlakozott hozzá. Reni nagyon boldog, hogy visszanyerte a régi formáját, és anyukájára is rendkívül büszke, hogy végigcsinálta ezt – írja a Ripost.

Azt is kiemelte, hogy mindezt nem tudta volna végig csinálni, ha a barátai és a családja nem áll mellette. A változás egyébként valóban elképesztő, ide kattintva lehet megnézni! Az énekesnő egyébként fegyelmezett életmódra váltott és egy fehérje alapú táplálékkiegészítőt is bevetett, hogy sikerrel járjon.