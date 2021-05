Ellopott egy autót, amiben egy 5 éves kisfiú volt a hátsó ülésen, balesetet szenvedett vele

Ivott, elkötött egy kocsit, de azt nem vette észre, hogy egy ötéves kisfiú a hátsó ülésen alszik. Árokba hajtott, a gyerek is megsérült, most bujkál.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék adatbázis-építésbe kezdtek az előválasztás ürügyén

Az ózdi rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki azt a jogosítvánnyal sem rendelkező férfit, aki a gyanú szerint ittasan, egy engedély nélkül elvitt autóval szenvedett balesetet. A járműben a tulajdonos 5 éves gyermeke is benne ült. A tolvaj pár száz méter haladás után egy árokba hajtott, a kocsit pedig a gyerekkel együtt, segítségnyújtás nélkül hátrahagyta.

A gyanúsított, Szilveszter, valamint az autó tulajdonosa, Péter mindig is közeli kapcsolatban állt egymással. Szívesen töltötték együtt az időt. A majálisi buli egy pontján Szilveszter gondolt egyet, és eddig tisztázatlan körülmények között bevágta magát a családtag kocsijába, majd a gázpedálra lépett. Mivel előtte igen sokat ivott, alig néhány 100 métert volt képes haladni, és egy vízelvezető árokban kötött ki. A járművezető az ütközésig észre sem vette, hogy nem egyedül ül az autóban, ám ekkor bepánikolt, és magára hagyta a fiút. Az ötéves Balázska a szeme alatt könnyebben megsérült, ezért kórházba szállították és öt napig bent is tartották.

Észre sem vette a kisfiút

Szilveszter a helyiek el­mondása szerint so­sem vetette meg az alkoholt, az ital pe­dig nem éppen az előnyös tu­lajdonságait erősítette fel benne. Volt barátnője, Vanessza a Borsnak el­mondta: a 23 éves férfinak többször is volt rendőrségi ügye.

– Mi is azért szakítottunk, mert nem tudtam elviselni az életmódját. Ha beivott, agresszívvá vált, de szerencsére nem ütött meg. A jogosítványát ittas vezetés miatt vették el tőle. Most, hogy így is a volán mögé ült, még na­gyobbat csa­­lódtam benne – mondta a fiatal hölgy, és hozzátette: csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

„Balázska a baleset óta retteg az autóktól!”

– Elég nagy baj ez nekünk! Nem szeretnénk családi konfliktust, megvárjuk a nyomo­zás eredményét! Hogy haragszunk-e Szilveszterre? Normális ember nem tesz olyat, amit ő! – nyilatkozta a nagymama. Me­nye, a kisfiú édesanyja először nem kívánt megszólalni, de aztán meggondolta magát.

– Balázska a baleset óta retteg az autóktól! Nem tudom, mikorra sikerül lenyugtatnunk, de az biztos, még egyszer nem engedem a közelébe Szilvesztert – mondta az édesanya, Angéla.

Meghalhattak volna

Pintér Zsolt, a település polgármestere az elsők között érkezett a baleset helyszínére.

– A féknyomokból és az árok kőburkolatának roncsolódásából is látni lehet, hogy a fiatal férfi nagy sebességet választott. Nagy szerencse, hogy nem történt tragédia. A vezető és a kisfiú is könnyen meghalhatott volna. A kocsit már elszállították, de én láttam, hogy még a kerekei is kitörtek.

Fél és szégyelli magát

Természetesen szerették volna Szilvesztert is megkérdezni, de ő a kopogtatásra nem nyitott ajtót. Az ismerősei szerint bujkál. Fél és szégyelli magát a történtek óta. A közvetlen szomszédja szintén a rokonsághoz tartozik, és készségesen elmondta a véleményét a férfiról.

– Megérdemelt volna egy alapos verést ez a gyerek! Nem rajta múlott, hogy nem sérült meg senki!

Szilveszter ellen segítségnyújtás elmulasztása és jármű önkényes elvétele címen indult eljárás.

Borítókép: illusztráció / Shutterstock