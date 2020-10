Ennyi volt: két luxusfeleség már nem tér vissza a következő évadra

View this post on Instagram

🥰 Mindig légy becsületes és őszinte a kapcsolataidban. Ne lègy mindentudó, és ha tévedsz, ismerd el. 🙋🏼‍♀️ Ha belátod a hibáidat, az felelősségtudatról és alázatosságról árulkodik. ☝🏻 Ha nem tudod a választ egy kérdésre, ne is válaszold meg. Mondd, hogy nem tudom. 🤷🏼‍♀️ Amikor valakivel nagy tisztelettel kell bánnod, az az ő nagyságát mutatja. Ha ugyanígy teszel azzal, akivel nem kell, az a te nagyságodról szól. 🤩 Ha ezt a néhány dolgot megszívleled, megmutatod, mit jelent szerényen, alázattal élni. ⭐️ Nem gyengének fognak látni, hanem erős embernek. ♥️