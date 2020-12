Ezzel a csodaszép gyűrűvel jegyezték el Dér Henit

A várandós énekesnő nagyon boldog. Ezt pedig a rajongóinak is megmutatja!

Közel két hónapja kérte meg Bakos Gergő szerelme, Dér Heni kezét! Nem sokkal később a sztárpár azt is bejelentette, hogy bővül a családjuk, ugyanis az énekesnő babát vár. Bár az esküvő ezért még várat magára, Heni szívesen gyönyörködik a csodás ékszerben – írja a Ripost.

Legújabb fotóján most közelebbről is megmutatta a gyűrűt, ami valóban csodaszép. Rajongói is odáig vannak érte!