Győzike: Zsolti elvette az apámat és a munkámat!

Áll a bál a Gáspár családban. Győzike szerint öccse kifúrta őt a médiából, elvette a munkáját, és az édesapját is ellene fordította. Zsoltika szerint minderről csakis Győzi tehet.

Évtizedekig összetartó, jó testvérek voltak a Gáspár fivérek, ám mióta Zsolti keresettebb a médiapiacon – s többek között szerepelt az Ázsia Expresszben és műsorvezető lett a Farm VIP produkcióban –, megromlott a kapcsolata bátyjával. Győzike az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban ma este a Life TV-n mesél sérelmeiről, s hogy mi az oka annak, hogy fél éve nem beszélnek az öccsével, de leszögezte: nem „irigyes” Zsoltira. Úgy érzi, öccse nem tiszteli őt, pedig általa lett ismert ember, s ami a legfájóbb, hogy Győző szerinte testvére kifúrta őt édesapjuk szívéből.

„Zsoltival nagyon rossz kapcsolatban vagyunk. Zsolti felépített egy birodalmat az én hátamon, és mikor a birodalom csúcspontjára ért, otthagyott engem a francba. Fél éve nem tárgyal velem, és Gáspár Zsoltika öt éve elvette tőlem az apámat is” – kezdte Győzike, aki csak úgy öntötte magából a szót, amikor Hajdú a testvéri viszonyukról kérdezősködött. A salgótarjáni showman beszámolt egy olyan esetről is, amikor öccse tudatosan elhappolt előle egy műsort, s azt sem rejtette véka alá, hogy nemcsak rá, a nejére is nagyon ki van akadva, aki szerinte a háttérben Zsoltit és az apukájukat is irányítja.

„Mióta anyukám elment, Gáspár Zsolti felborította a rendet. Ha a sógornőm azt mondja apámnak, hogy nem mehetsz át a fiadhoz, akkor nem megy át. Ha azt mondja Zsoltinak, hogy »csicska, otthon maradsz«, akkor otthon marad. Nekem olyan sógornőm van, hogy az maga a »hatalom«, az »állam«!”

A Bors kíváncsi volt arra, hogy Zsolti mit szól mindahhoz, amiket Győzike állít. Nyugodtan hallgatta a vádakat, ám amikor a felesége került szóba, kikelt magából.

„Az én feleségemet senki sem bánthatja, nem mondhat róla rosszat, még Gáspár Győző sem! Hogy az apánkat irányítaná bárki? Ugyan! Az apánk nem egy bohóc, és talán foglalkozni kellett volna vele abban az öt évben is, ez Győző szegénységi bizonyítványa. Édesapánk jóban-rosszban az édesapánk, mindig szükségünk van rá. Nekem ő a barátom is, s ellentétben Győzikével, én sosem csinálnék belőle hülyét. Mindent neki köszönhetünk” – reagált Zsolti, aki egyben viszont egyetértett a testvérével:

„Valóban Győzike hátán kapaszkodtam fel és lettem híres, s ezt ezúton is köszönöm szépen neki. Hálás leszek, míg élek, és bármi is történik, ő a testvérem és szeretem.”