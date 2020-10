Hajnal óta folyamatosan esik a hó a Kékestetőn

Nemcsak a Mátrában, az Északi Középhegységben is megkezdődött a havazás és kifehéredett a táj.

A Kékestetőn hajnal fél 2 körül csökkent a hőmérséklet 0 fok alá, azóta változó intenzitással havazik, és hasonló a helyzet az Északi-középhegység más 900 méter körüli vagy a feletti csúcsain is – erről az Országos Meteorológiai Szolgálat számolt be. Az előző két órában intenzíven havazott, így 9 órára már 11 cm-nyi hó is összegyűlt a mérőállomás kertjében. Mivel a következő órákban is havazásra kell számítani és nem emelkedik a hőmérséklet, várhatóan meg is marad a csapadék.

Az ország többi részén egyelőre nem kell számítani havazásra, csapadék azonban szinte mindenhol várható a következő két napban.