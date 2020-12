Így békült ki Győzike és Gáspár Zsolti – egy évig nem beszéltek

Egy év után újra beszél egymással Gáspár Győző és testvére, Zsolt. Egy közös barátjuk születésnapjára mentek el, s bár azt a helyszínen lefújták, a békülés ezután történt meg, erről utóbbi a Story Magazinnak mesélt.

Úgy terveztem, majd busszal hazamegyek. El is ballagtam a megállóba, de nem jött a busz, már hideg is volt, eléggé fáztam. Egyszer csak megjelent Győzi az autójával. Nagyon korrekten viselkedett, mert megállt, majd azt mondta szálljak be, hazavisz