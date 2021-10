Itt az első igazi hó: kitartóan esik a magasabb hegyeinkben

Kitartóan havazik Bánkúton, már 20 centis a hóréteg és csak gyarapodik a hótakaró, de a Mátrában is megmaradt a szerda délután óta lehullott hó.

A heol.hu azt írja, hogy szerda délután beköszöntött az igazi tél az ország legmagasabb pontján: havazott a Kékestetőn. Nem sokkal később pedig a Bükk is fehérbe öltözött.

Az I love Mátra közösségi oldal éjszaka arról számolt be: a Mátrában igaz, hogy szinte csak mutatóba esett egy kis lepel, a szomszédos Bükkben azonban igazán komolyan havazott, a 10 centimétert is elérte a hótakaró.

Már vastag hótakaró borítja be a Bükk magasabb csúcsait is, ahol továbbra is kicsivel fagypont alatt alakul a hőmérséklet – írja a boon.hu.

A térségben húzódó összeáramlási zóna továbbra is bőséges csapadékot biztosít a havazás számára, ennek köszönhetően pedig már nagyjából 10 centis hótakaró alakult ki Bánkúton – tájékoztatott Varga Sándor meteorológus október 13-án.

Az idő a meteorológust igazolta, hiszen október 14-én, csütörtök reggel már 20-22 centiméteres a hó Bánkúton, de az intenzív havazásnak köszönhetően van, ahol már 30-40 centiméter a hóréteg vastagsága.

A boon.hu fotósa is elindult Miskolcról Bánkútra, de Szentlélektől autóval már nem lehet továbbmenni, lezárták az utat.