Kínos! Néhány bálna is lenyomta Harry és Meghan méregdrága műsorát

Csúnya buktának indult, de szerencsére idővel magára talált a műsor. Ez utóbbi kifejezetten jó hír, mivel igencsak sokba került.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Igencsak izzadhattak azok a megrendelők, akik összeadták Harry herceg és Meghan Markle podcast-sorozatára a szükséges 30 millió fontot, azaz 12 milliárd (!!!) forintot: a webes rádióadás első, kedd délután megjelent epizódja ugyanis igencsak siralmasan nyitott.

A Daily Mail cikke szerint a 33 perces Archewell Audio a brit Spotify podcast-listán a 17. helyen kezdett, ami persze nem olyan rossz, de ha azt vesszük, hogy az eleve húzónévnek számító hercegi pár mellett Sir Elton John is hallható volt, már nem is olyan jó, ha pedig azt is hozzátesszük, hogy az alváshoz többek közt bálnahangokat hosszú órákon keresztül játszó Deep Sleep Sounds is előrébb szerepelt a listában, már kifejezetten siralmas – szemlézte az írást a Bors.

Szerencsére a karácsonyi különkiadásként beharangozott első rész azóta összeszedte magát, és felkúszott egészen a hetedik pozícióba a brit listán. Igaz, az amerikain továbbra is csak a 26., ami még mindig nem túl rózsás.

Harryék előtt a brit listán egyébként találunk beszélgetős műsort a BBC készítésében (Grounded with Louis Theroux), főzőshow-t (Off Menu with Ed Gamble and James Acaster) vagy épp standupot (JaackMaate’s Happy Hour).

Az első helyen egyébként az a The Joe Rogan Experience áll, aminek 2009 óta közel 1600 epizódja készült el, szóval nehéz lesz letaszítani a trónról.

Borítókép: Harry és Meghan 2017-ben