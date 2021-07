Megdöbbentő részletek: anyja jelentette fel a fogdában öngyilkosságot elkövető Krisztiánt

Ma engedték volna ki a 72 órás fogvatartásából a 26 éves Dabis Krisztiánt, ám ő mégis úgy döntött felakasztja magát a Ceglédi Rendőrkapitányság zárkájában. A négygyermekes férfit édesanyja feljelentette, mert megpróbálta feltörni családjuk autóját.

Kötelet sodort a lepedőjéből és úgy akasztotta fel magát a 26 éves Dabis Krisztián a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájában, pedig 72 órás fogva tartásából ma szabadult volna. Az előzetes vizsgálatok szerint az őrszemélyzet nem követett el mulasztást. A szabályzatnak megfelelő időközönként benéztek az egyszemélyes zárkában fogva tartott férfihoz, és amikor észlelték a bajt, azonnal megkezdték az újraélesztést és a mentőket is értesítették. Hiába érkezett hamar a segítség, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Biztos vagyok benne, hogy valaki hibázott, ezért további nyomozást szeretnék!

– mondta a Borsnak Dabisné Melinda, a gyászoló anya, aki a tragédia óta erős nyugtatókat szed. – Krisztián, vagy ahogy mi becéztük, Lütyő jóravaló gyerek volt, de elkövetett néhány hibát az életben. Olykor nyugtatókat szedett vagy drogozott, alig dolgozott, pedig elintéztem neki, hogy térköveket rakhasson az építkezés mellett, ahol most biztonsági őr vagyok. Az édesapja nem bírta nézni a dologtalanságát, ezért három hónappal ezelőtt elzavarta otthonról.

Édesanyja szerint előre kitervelte

Krisztiánt az egyik bátyja fogadta be ideiglenesen.

– Hogy így ért véget a fiam élete, abban én is hibás vagyok! Vasárnap több autót is feltört és megpróbálta kinyitni a mi Golfunkat is, de csak tönkretenni tudta. Szerszámokat akart belőle kilopni. Mikor ezt észleltem, tehetetlenségemben hívtam a rendőrséget. Megtudtam, rajtam kívül még ketten feljelentették. Az utcánkban kapták el, és már vitték is be – zokogott Melinda, aki pénteken látta utoljára gyermekét.

Mivel nem volt keresete, gyakran tőlem kért segítséget.

Tudta, hogy rám mindig számíthat, és természetesen az utolsó alkalommal is adtam neki, hogy ételt vegyen magának – nézett maga elé a családanya, aki úgy véli, valamiért a fia eleve a fogdán szeretett volna meghalni.

– Meggyőződésem, hogy mindent előre eltervezett. Azt akarta, hogy bevigyék, ezért tette, amit tett. A testvére, Zoli mindig vigyázott rá, nála nem tehetett volna kárt magában.

Krisztiánnak hiányoztak a gyerekei

Krisztián négy gyermeket hagyott maga után. Kittitől, az előző élettársától született Szofi és Leon, Ginától pedig Noel és Roland. A férfi ötszörös családapa lehetett volna, ám hét évvel ezelőtt meghalt az első kapcsolatából világra jött hat hónapos Kittike.

A fiam a két kisebb gyereket még nem is tudta hivatalosan a nevére venni.

Most ezt is el kell intéznünk az árvasági segély miatt. Nagyon bántotta őt, hogy kevesebbet tudott a gyerekeivel találkozni, mint szeretett volna – tette hozzá Melinda.