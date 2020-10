Megmutatta gyönyörű barátnőjét Noszály Sándor

A közzétett fotó alapján egyértelmű, hogy nagy a harmónia a teniszező és új kedvese között.

Újabb fotót mutatott kedveséről Noszály Sándor! A TV2, Dancing with the Stars versenyzője nemrég a nyilvánosság előtt is felvállalta szerelmét, Orsit – írja a Ripost.

A vörös hajú szépség 14 évvel fiatalabb Noszálynál és három gyermek büszke édesanyja.

A legújabb fotón, most csak Orsi látható, melyhez Sanyi annyit írt: Én is szeretlek! A szerelmesek nyár óta alkotnak egy párt, és úgy tűnik, hatalmas az összhang közöttük.