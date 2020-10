Németh Balázs elárulta, mit kell tenni, ha valaki találkozik egy medvével. Őt le is fotózták eggyel

Németh Balázs a közösségi médiában sem bújt ki a bőréből: olyan oldalt működtet, ahol a fontosabb napi híreket is elmondja, csak máshogy...

Mivel sokakat foglalkoztat a napok óta Miskolc környékén kóborló medve, Németh Balázs is szánt egy bejegyzést ennek. A bükki macit a miskolci önkormányzati rendészet kamerái vasárnap hajnalban észlelték, a rendészek értesítették erről a rendőrséget, de azóta volt olyan is, aki már személyesen találkozott vele. Meg is tetszett neki a város, mert azóta is Miskolcon csatangol.

Németh Balázs ennek kapcsán felelevenítette azt a Híradót, amikor szintén egy miskolci medve miatt jelentkezett be az ottani nemzeti park munkatársa, aki jó tanácsokat is adott az állatokhoz. Az egyik, amit máig sem felejtett el, hogy énekelni kell a medvének. Van még ennél kevésbé mulatságos, de annál hasznosabb, ha esetleg jönne egy medve…

Látom, ma mindent visz a Miskolcon sétáló medvéről szóló hír🐻 Ilyenkor mindig eszembe jut a saját medvés élményem🙈🙄… Közzétette: Németh Balázs vagyok – 2020. október 18., vasárnap

Az ismeretterjesztés mindennapos. Arra is felhívta a figyelmet a híradós, hogy a minap volt éppen harminc éve, amikor indult a rádiótelefon-szolgáltatás Magyarországon.

Nagy napra ébredtünk🙃 Éppen 30 éve indult el a rádiótelefon(!)-szolgáltatás Magyarországon😉 Kezdetben csak Budapesten… Közzétette: Németh Balázs vagyok – 2020. október 14., szerda

Ebben a posztban pedig a koronavírussal kapcsolatos biztonsági szabályokra hívta fel a figyelmet.

Még munka előtt összegyűjtöttem a friss napi adatokat a járványról😬 Azt hiszem, most érdemes figyelni és betartani a… Közzétette: Németh Balázs vagyok – 2020. október 2., péntek

Azért a Németh család életébe is bepillantást enged néha és a hazai sporteseményekre is rendszeresen felhívja a figyelmet.