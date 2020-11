Nők és a szex: miért tűnik el a vágy?

A szexuális vágy csökkenésében igen gyakran hormonális változások játszanak nagy szerepet, de nem csak ez lehet az oka annak, ha egy nőnek nem megy a szex.

Vágypusztító: Az ösztrogénszint csökkenése

A menopauza előtt az ösztrogénszint az ovulációt megelőző napokban érte el a csúcspontját, ennek megfelelően a szexuális vágy is magasba szökött ebben az időszakban. A változókorban azonban az ösztrogénszint jelentősen lecsökken, és nem is növekszik meg, hiszen az ovuláció is elmarad. Emiatt az idősebb nők általában nehezebben kerülnek izgalmi állapotba, a nemi szervek környékén nem fokozódik a véráramlás és a hüvely szárazabb maradhat, ami fájdalmas együttléttel járhat együtt. A hüvelyszárazság ellen helyileg ható krémeket, illetve síkosítókat lehet használni. A hormonpótló terápia azonban csak közvetetten hat a szexuális vágyra.

Miért csökken idővel a nők libidója?

Vágypusztító: Stressz

A középkorú nők különösen stresszes életet élnek: munkahelyi gondok, iskolás vagy tinédzser gyerekek, sokan az idős szülőkről is gondoskodnak. A stressz pedig a szexuális vágy jelentős csökkenésével jár együtt, hiszen egy „veszélyhelyzetben” kinek van kedve a hancúrozáson gondolkodni? Ha nincs kedvünk az együttlétekhez, az a kapcsolatunkban okozhat feszültséget, vagyis egy újabb stresszforrással találhatjuk magunkat szembe. A helyzet megoldásához természetesen a stressz csökkentésére van szükség, de még jobban járunk, ha emellett igyekszünk megtalálni a szex megnyugtató oldalát. Fordítsunk több figyelmet az előjátékra, az összebújásra, a beszélgetésre, egymás testének újra felfedezésére.

Vágypusztító: Depresszió (és az arra szedett gyógyszerek)

Bár maga a menopauza nem okoz depressziót, pont ez az időszak, amikor a nőknek szembe kell nézniük a depresszióval. A statisztikák szerint ugyanis a nőket 40 és 59 éves korban érinti a leginkább a depresszió. A betegség miatt jelentősen lecsökken a szexuális vágy, és az antidepresszáns gyógyszerek még tovább rontják a helyzetet. A gyógyszerek ugyanis csökkentik a libidót, ráadásul lassítják a szervezet szexuális válaszreakcióját. A gyógyszerváltás segíthet a szexuális vágy visszaállításának fizikai részén, ám a lelkihez pszichoterápia is szükséges.

Vágypusztító: Önbizalomhiány

Az idősebb nők gyakran nehezen birkóznak meg azzal, hogy megváltozik a testük, és fizikailag sem bírnak annyit, mint néhány évvel korábban. Az ősz hajszálak, a sajgó ízületek, a petyhüdt bőr jelentősen csökkentheti az önbizalmat, ez pedig gátlásokat okozhat az ágyban. Gondoskodjunk saját magunkról, táplálkozzunk egészségesen, mozogjunk rendszeresen, találjunk egy olyan hobbit, amelyben örömünket leljük, és foglalkozzunk a külsőnkkel is (de ne vigyük túlzásba, a fiatalság megőrzésének hajszolása semmi jóra nem vezet.