Sokszínű műsorkínálattal kíván kellemes ünnepeket a TV2 Csoport

Az idei ünnep más lesz, mint az eddigiek, de a TV2 Csoport most sem töri meg a hagyományt – változatos, különleges műsorokkal várja a család minden tagját a képernyők elé. Kedvére válogathat mindenki a kínálatból – a legnagyobb filmsikerek, országos TV premierek, családi animációs filmek, sajátgyártású tartalmak és a sport, zenés és gasztro műsorok is repertoáron lesznek a felhőtlen szórakozásért.

Ezen a karácsonyon is képernyőre kerülnek a klasszikus kedvencek a TV2-n. Hiszen, hogy is lehetne karácsony Sissi vagy Reszkessetek betörők nélkül? Előbbi első részét – A magyarok királynéja című epizódot – december 24-én tűzi műsorára a csatorna. Másnap folytatódik Romy Schneider főszereplésével Az ifjú császárné, majd 26-án a Sorsdöntő évek következik. Szenteste jön sokak kedvence, a Reszkessetek, betörők! Macaulay Culkinnal, majd másnap a Reszkessetek, betörők! – Elveszve New Yorkban, ami után december 26-án a harmadik részt is vetíti a csatorna.

Szintén december 24-én, Kevin után érkezik a Káosz karácsonyra az Oscar-díjas Diane Keaton főszereplésével. Karácsony másnapján 19 órakor országos tévépremier lesz a TV2-n: az Instant család című amerikai családi vígjátékban Mark Wahlberg és Isabela Moner az örökbefogadást fontolgatják.

Nem telhet el karácsony az Igazából szerelem nélkül: december 26-án este a már jól ismert londoni életek és szerelmek találkoznak parádés szereposztásban.

December 27-én a Tények után, dupla résszel indul a TV2 új, teljes egészében magyar fejlesztésű napi sorozata, a Doktor Balaton, amelyet utána hétköznap esténként láthatnak a nézők. Doktor Balaton után újabb tévépremier lesz: az Álommeló című romantikus vígjátékban a gyönyörű Maya (Jennifer Lopez) csap be mindenkit.

December 28-án, hétfőn este a napi sorozat után 19:35-től indul útjára az Exatlon Hungary legújabb évada Palik László műsorvezetésével az egzotikus Dominikai Köztársaságból, ahol folytatódik a Bajnokok és Kihívók örök harca.

December 30-án késő este ismét egy országos tévépremiert mutat be a TV2. A Mándoki Soulmates ünnepi filmjében a neves magyar zenész és producer, Mándoki László a rock-kultúra meghatározó alakjaival lép fel a ManDoki Soulmates nevű formációval.

December 31-én este jön a Sztárban Sztár a javából – Szilveszteri különkiadása. Benne a népszerű showműsor adásainak legjobb pillanataival, és exkluzív kulisszatitkokkal Tilla műsorvezetésével.

Január 2-án 14:25-től Havasi Balázs lenyűgöző koncertje kerül a TV2 képernyőjére, melyet aznap 23:15-kor a Super TV2 is műsorára tűz. Január 3-án este pedig folytatódik a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada, ahol vasárnap esténként Kajdi Csaba, Mádai Vivien, Pápai Joci, illetve Ábel Anita, Csonka András és Király Viktor próbálják megfejteni, ki lehet a maszk mögött.

December 24-től jönnek a Minyonok és Gru filmek a Super TV2 műsorára. Az ünnepek nem telhetnek el a Bridget Jones trilógia nélkül sem, jön a Birdget Jones naplója, a Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! és a Bridget Jones babát vár.

A szórakoztató filmek sorában képernyőre kerül, a Női szervek, a Bazi nagy francia lagzik 2., a Kellékfeleség Jennifer Anistonnal és a Központi hírszerzés című akció-vígjáték is.

A Mozi+ pörgős akció filmekkel, akció-vígjátékokkal és akció-kalandfilmekkel várja a nézőket. December 23-án jön a Jurassic World, melyet 24-én este a Baywatch követ. December 25, 26-án a Logan – Farkas és a Transformers: Az utolsó lovag akció sci-fikkel folytatódik a sor. December 27-én érkezik John Wick is, Keanu Reeves főszereplésével. A csatornán 5 napos mozimaraton is vár a Die Hard sorozat kedvelőire, ugyanis december 24-től mind az öt részt megnézhetik.

A Moziverzum tematikus filmekkel várja a nézőket. Az animációs családi filmek kedvelői december 24-én például Vuk és a Macskafogó kalandjait kísérhetik figyelemmel, de szintén aznap jön a Kis kedvencek titkos élete és a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című amerikai vígjáték is. A karácsonyeste egy premiert is tartogat a műfaj kedvelőinek – érkezik a Kópé című fantasy kalandfilm. Kultikus filmekből sem lesz hiány, a nagy kedvencek közül december 25-én például olyan mozikból csemegézhetünk, mint az Én a vízilovakkal vagyok, A miniszter félrelép vagy A Keresztapa. S hogy a „parázni vágyók” se maradjanak ki a jóból, december 26-án este 21 órától jön a Bárányok hallgatnak.

A romantikus pillanatokat az év utolsó napjaiban is garantálja az Izaura TV. A sorozatok szerelmeseit országos tévépremierként érkező filmek várják a karácsonyi időszakban, 19 és 21 órától. December 24-én a Karácsony a Pemberley-birtokon című film nyitja a sort, ami A Karácsony a kastélyban című családi vígjátékkal folytatódik. December 25-én debütál a Felejthetetlen ajándék, valamint egy kisvárosi pékség romantikájával jön a Szerelmes karácsony. 26-án A Jótékony karácsony és a Karácsony Grand Valley-ben színesti az estét. 27-én pedig a Kisvárosi Karácsony és a Tél hercege hozza el a szerelmes varázslatot.

A meghitt, karácsonyi pihenéshez tökéletes választás lehet a Prime kínálata, hiszen már szenteste két kihagyhatatlan filmmel kedveskedik az érdeklődőknek. Többek között Meryl Streeppel és Pierce Brosnannel 19 órától jön egy klasszikus, zenés vígjáték, a Mamma Mia!, majd 21 órától az Átejtve című film Eva Longoriaval. December 25-én este egy nem mindennapi szerelmi történettel folytatja a sort a Mielőtt megismertelek című romantikus film, majd 21 órától az is kiderül, Mi kell a férfinak?. Karácsony másnapján két megunhatatlan örökzöld várja a kikapcsolódni vágyókat: 18:40-től érkezik a Titanic, míg 21 órától Mel Gibson fejti meg, Mi kell a nőnek?. December 27-én a Megjött Apuci 2-ben kiderül, hogy sül el az ünneplés, amikor az apák mellett a nagypapák is kiveszik a részüket a karácsonyi mulatságból. 21 órától pedig A szürke ötven árnyalata forrósítja fel a hangulatot. Az év utolsó napján13:35-től országos tv premierként debütál az Agatha Christie regénye alapján készült Bűbájos gyilkosok című minisorozat.

A klasszikus sorozatok kedvelőinek csatornáján, a Jocky TV-n is jobbnál-jobb karácsonyi tartalmak várhatók – december 22 és 25-e között az Anna című közkedvelt kanadai filmsorozat epizódjai kerülnek képernyőre. Majd december 23 és 25-e között Twist Olivér és az Értelem és érzelem című BBC sorozatok is jönnek majd.

December 21. és 27. között az ünnepi menühöz és asztalra kerülő édes finomságokhoz tippek és ötletek tárházát adja a nézőknek a TV2 Séf. December 21 – 23-ig Nigella Lawson főz, képernyőre kerül karácsonyi lakomája, a Nigella falatozójának karácsonyi különkiadása és a Nigellissima Karácsonyi finomságok epizódja is. December 24. és 26. között 19:20-tól a Karácsonyi Sütimester epizódjai segítenek a sütni vágyóknak, de Jamie Oliver sem maradhat ki az ünnepi készülődésből. A Jamie karácsonyi menüje, Jamie tökéletes Karácsonya és a Jamie Oliver – Karácsonyi receptek december 24 – 27- ig délután 14:55-kor kerül képernyőre, hogy ihletet adjon az ünnepi menühöz. Ezzel párhuzamosan Hugh Fearnley-Whittingstall is megmutatja, számára milyen az év végi ünnep a Kapa, kasza, Karácsony; a Kapa, kasza, karácsonyfa; a River Cottage Karácsonykor és a Karácsony River Cottage-ban epizódjaival.

A TV2 Kids csatorna Mesés téli szünet címmel készül a legszebb filmekkel, ünnepi sorozatokkal a legkisebbek számára. December 21-től minden hétköznap 17 órától filmek szórakoztatják a gyerekeket: lesz SpongyaBob – Ki a vízből, Derült égből fasírt 2 – A második fogás, A szeleburdi család, és jön Lassie, a hűséges házőrző megható története is december 24-én. December 25-én nemcsak a gyerekek, de szüleik nagy kedvence, az E.T. – A földönkívüli ríkatja meg a családot. Majd jön a Megaagy, és a Nagy vadon 1,2,3,4.

A Premier League életében a december a legmozgalmasabb hónap, hat teljes fordulót játszanak le a csapatok a hagyományos karácsonyi forduló meccseivel december 26-án. Ez újévig összesen tizenegy élő mérkőzést jelent majd. A Spíler TV minden forduló után élő összefoglaló műsorral jelentkezik, a Made in England-del. Emellett az angol foci kedvelőinek a Britannia magazin két különkiadással is készül az ünnepekre, az első szenteste a második pedig szilveszterkor kerül képernyőre. Azonban a spanyol foci szerelmesei sem maradnak izgalmak nélkül. Rendhagyó módon az év utolsó havában csupán egy hétvége van spanyol foci nélkül, öt teljes fordulót rendeznek a La Ligában, melyből az ünnepek alatt egyet közvetlenül karácsony előtt, egyet pedig utána játszanak le a csapatok. Így összesen tizennyolc meccset láthatnak a nézők élőben a Spíler TV csatornáin.

A Zenebutikon szenteste Márió, a harmonikás karácsonyi koncertje érkezik, a múltidézés jegyében pedig a Megasztár 4. évadának karácsonyi műsora várja a nézőket. A Zenebutik sztárjai az ünnepi időszakban is garantálják a szórakoztatást. Fásy Ádámmal robog tovább a Zeneexpressz, az évadzáró epizódok több különleges meglepetést is tartogatnak. December 25-én Péter Srámek a Dobban a szív karácsonyi különkiadásával jelentkezik. Szilveszterkor Köllő Babett várja majd 10 órától délután 16 óráig a nézők kéréseit és kívánságait sztárvendégeivel. Különleges, soha eddig nem látott produkcióval is készül Köllő Babett és Galambos Lajcsi. A Szilveszteri Zenebutikban pedig az elmúlt évek legnépszerűbb slágerei is megszólalnak majd. A teljesség igénye nélkül: Jolly, Fásy Ádám, Péter Srámek, a Monarchia Operett szólistái, Auguszt Bárió, Kozsó, Márió, a harmonikás. December 30-án a zenés filmek szerelmesei a Made in Hungáriával kapcsolódhatnak ki. Január 2-án Zámbó Jimmy halálának 20. évfordulójára Jimmy Emléknappal ünnepel a kábelcsatorna. Délután négytől a legendás énekes valamennyi slágere elhangzik majd.

Borítókép: illusztráció