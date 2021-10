Stohl Luca megmutatta milyen jóképű a férje

Eddig soha nem látott képeket mutatott az esküvőjükről.

Stohl Luca táncos-műsorvezető 2021. szeptember 4-én, a nagy nyilvánosságot kizárva mondott igent párjának, akivel már hét és fél éve együtt vannak jóban-rosszban. Luca a nagy napra a Dalaarna márkától választott magának egy meseszép, egyszerűségében nagyszerű ruhát, és a divattervező online fórumának, a Secret Stories-nak adott interjút is arról, hogy milyen volt az esküvő, hogyan is érezte magát – írja a Bors.

Kiderült például, hogy Stohl András lánya igen vagány csaj, ugyanis férjével, vagyis akkor még vőlegényével ketten szervezték meg a nagy napot, nem kérték esküvőszervező segítségét. Pikk-pakk megtalálták a csendes vidéki helyszínt, és ezzel tulajdonképpen a nehezén túl is voltak. Egész este funky és R’n’B szólt, a hangulat pedig remek volt.

Háromnapos lagzi volt

Azt eddig senki sem tudta, de Luca az interjúban azt is elárulta, hogy a lagzi egész hétvégén tartott, úgy képzelték ugyanis, hogy nem klasszikus esküvőt tartanak, hanem inkább egy hétvégét a barátaikkal, ami közben csak úgy „mellékesen” meg is házasodnak. A pénteki ismerkedős nap után már a szombati lagzira mindenki ismert mindenkit, így különösen jó volt a hangulat, és barátságban nyalogatták a macskajajos sebeiket is a vendégek a vasárnapi morzsapartin.

Szebb volt, mint képzelte

A nagy nap pedig még jobb is volt, mint amiről Luca álmodott.

– Várakozáson felüli volt az egész esemény. Nem számítottam rá, hogy ennyire bensőséges lesz. Tudtam, hogy jó társasággal, jó helyen, jó ételek és zene mellett nagy baj nem lehet, de ilyen euforikus hangulatot nem reméltem. Nagyon fárasztó volt, hiszen közel három napon keresztül oda kellett figyelni, hogy a nyolcvan fős vendégsereg jól érezze magát, és minden rendben menjen, de végig varázslatos hangulat uralkodott. Mintha egy hatalmas szeretetbuborékban lettünk volna mindannyian. A szertartást Meláth Attila baptista lelkész tartotta, és olyan szépen beszélt, hogy még a nem vallásos ismerőseimnek is könnybe lábadt a szeme – mesélte Luca a Secret Storiesnak, ahol azt is elárulta, a ruháját is csodálatosnak látta.

Szerencsére szombaton csodálatos idő volt, és a nap úgy sütött a ruhámra, hogy az volt az érzésem, csillámpor felhőben sétálok.

