Szokatlan tüneteket mutatnak a covidos gyerekek

A koronavírus-járványban nagyon sok gyerek is megfertőződik. A legtöbb gyerekorvos arról számol be, hogy naponta átlagosan három fertőzött gyerekkel találkoznak a rendelésen. A fiatal szervezet könnyebben megbirkózik a vírussal, de komolyan kell venni a fertőzést.

Sajnos nem minden szülő veszi komolyan a fertőzés tüneteit, pedig ezzel a koronavírus terjedését is akadályozhatják. Érdekes módon nemcsak a köhögés, vagy orrfolyás jelezheti a bajt.

Mikor kell Covid-tesztre vinni a gyereket?

„Én annak a híve vagyok, hogy minden gyanús esetet meg kell vizsgálni, ezért elég sok tesztet kérek. Ezek közül naponta 2-3 minta sajnos pozitív is lesz, és a kollégáktól is azt hallom, hogy hasonló az arány” – mondta a Metropolnak Dr. Tordas Dániel, aki egyedi esetekkel és tünetekkel is találkozott már az elmúlt időszakban.

Az orvos szerint sokszor fel sem merül elsőre a Covid-19 gyanúja, pedig ez áll a háttérben.

„Az egyik ekcémás betegemnél például hetekig nem jöttünk rá, mitől súlyosbodtak a kiütései. Minden eddig jól bevált kezelést alkalmaztunk, de semmi nem használt. Végül kiderült, hogy koronavírusos, ugyanis ritkán a bőrön is jelentkezhetnek a tünetek” – nyilatkozta a szakember.

„Arra kérem a szülőket, hogy már az orrfolyást, köhécselést is vegyék komolyan, és jelezzék a háziorvos felé a problémát. Sajnos azt tapasztalom, hogy sem a fellépő tüneteket, sem az orvosi utasításokat nem veszik komolyan a szülők. Az elkülönítés ellenére például többen meglátogatják a játszóteret, pedig ilyen esetben tényleg nem szabad elhagyni a lakást” – figyelmeztet dr. Tordas Dániel gyermekorvos a Bors szemléje szerint.

Ezt kell tenni a covid-gyanús gyerekekkel

Dr. Tordas Dániel a Magyar Gyermekorvosok Társasága oldalán összegyűjtötte, hogy mi a teendő, ha gyermekünknél covid-gyanú merül fel. Az ábrát Novák Katalin családügyi miniszter is megosztott a Facebook-oldalán.

Borítókép: illusztráció