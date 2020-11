Tóth Andi közellenség lett, amiért nem gratulált exének a győzelemhez

Volt szerelme, Tóth Andi nem ölelte át a végén a győztest, Szabó Ádámot, de legalább kezet fogott vele egy pillanatra. A műsor Facebook-oldalán a nézők haragja az énekesnőre zúdult, noha nem tudják, miért szakítottak több hónappal ezelőtt.

A Sztárban sztár legvégén az látszik, hogy a győztes személyének bejelentése után Szabó Ádám a kezét nyújtja volt barátnője felé, majd egy-két másodpercig nem látjuk őket a képernyőn, de utána megint: akkor már távol állnak egymástól – vette észre az Origo.

Egy pillanatra látszik, hogy a nyújtott kezet elfogadja Tóth Andi, de félrenéz.

Udvariasan megtapsolta később Szabó Ádámot, de úgy tűnik, nem ölelte meg, nem adott neki puszit, viszont hamar elhagyta a színpadot. Tényleg súlyos, komoly oka lehetett a szakításnak ,hónapok alatt alig néztek a másikra, nem beszéltek, pedig egy produkcióban dolgoztak, de nem derült ki eddig, mi vezetett ide – mindenesetre a netezők úgy látják, nem volt korrekt a második helyezett reakciója.

„Ádám, szívből gratulálok, megérdemelten nyertél. Andi viselkedése pedig kritikán aluli…. Viszont neki is gratulálok„ – írta egy olvasó. „Andi elfordult, mikor nyújtottad felé a kezed… Hát… Minősíthetetlen! Szerintem ő már hallotta is a nevét… aztán csalódott, és ez meg is látszott rajta!” – vélekedett egy másik.

„Nagyon örülök, hogy Ádám nyert. Megérdemelte. Andi viselkedése pedig szánalmas és minősíthetetlen„

– írta egy néző. „Nem ölelte meg, sőt, Andi igen bunkó volt, amikor még csak nem is gratulált neki” – zsörtölődött egy másik kommentelő.