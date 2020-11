Meglepődtek a helyiek, amikor megjelent a faluban a tévés stáb

Baranyai gazdával, Gothár Péterrel is megismerkedhetnek az RTL Klub Házasodna a gazda című televíziós műsor most futó harmadik évadában.

– Nem könnyű önt elérni.

– Sűrűek a napok, a gazdaságot is rendben kell tartani, hogy minden működjön, illetve a műsorral kapcsolatban is folyamatosan van teendő, nyáron pedig a forgatásokat be kellett iktatni a mindennapokba.

– Mekkora hektáron gazdálkodik és mivel?

– Összesen 190 hektáron gazdálkodom, halászattal, szarvasmarhatartással, növénytermesztéssel foglalkozom és gyümölcsöseim is vannak, tehát elég sokrétű a munka, amelyben egyébként is az időbeosztás a legnehezebb. A munkák java részét saját magam végzem, persze néha van segítségem, illetve halászatkor kell több dolgozót alkalmaznom.

– Miért jelentkezett a műsorba?

– Úgy ajánlottak be, én pedig éltem a lehetőséggel. Először féltem tőle, hogy nagyon sok időmet fogja elvenni, de tisztáztuk ezeket a kereteket, és így bele mertem vágni. Emellett egyedülálló vagyok. Eddig nem találtam olyan párt magamnak, akivel kapcsolatot tudtam volna kialakítani, viszont már koromnál fogva sem kalandozni szeretnék, hanem egy olyan lánnyal szeretnék megismerkedni, akivel komolyan tudom tervezni az életemet.

– Mennyi idejét vitte el a forgatás?

– Nem keveset. Az aratás kellős közepén kellett rendelkezésre állni, de nem bántam meg, hiszen mégiscsak az ember életének egy nagy fejezete egy ilyen lehetőség.

– Mit szóltak a szalatnakiak a szerepléséhez?

– Sokáig igyekeztem titokban tartani, ugyanis nem szerettem volna nagyon nagy felhajtást emiatt, de egyre több idegen autó jelent meg a faluban, majd jött egy hatalmas stáb és a kamerák. Azért az nem mindennapi látvány, amikor a traktort fél méterre mögötte egy platós autó követi, rajta egy kamerás emberrel.

– Jó élményeket szerzett a forgatás alatt?

– Nagyon érdekes volt belelátni ebbe a világba. A műsor után sem szeretnék nagy felhajtást magam körül. A választott lánnyal, ha úgy alakul, akkor éljük boldogan az életünket, ahogy mások.