Mutatjuk, mit posztoltak a héten a baranyai hírességek

Sáfrány Emese újabb TikTok videót csinált, Kamarás Iván pedig egy díjjal büszkélkedett. Elhoztuk min pörögtek megyénk hírességei az elmúlt héten.

Weisz Fanni most egy felébredős selfievel köszöntötte követőit. Látszik, hogy egy igazi természetes szépség, és nem a sminktől vagy a ruháktól látjuk annak.

Ismét egy igen csábító képet posztolt Jakabos Zsuzsanna. És mindamellett egy fontos üzenetet is közvetít: ne felejtsünk el hidratálni. Ebben nagyon igaza van.

Kezd belejönni a legújabb közösségi alkalmazás használatába Sáfrány Emese. Ismét egy vicces videót töltött fel, ezúttal azonban ő a színfalak mögött maradt.

Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon szereti a kutyusát Erős Antónia. Most egy kicsit nosztalgiázott és egy egy évvel ezelőtti képet is posztolt a friss mellé. Max nagyon sokat változott, Antónián viszont nem fog az idő!

Kamarás Iván mindig szívvel-lélekkel dolgozik, amit a nézők is érzékelnek. Ezt most jutalmazták is, ugyanis napi sorozata most díjat is kapott.