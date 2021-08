Nézzétek meg, mi történt ezen a héten kedvenc celebjeinkkel

Sáfrány Emese hihetetlen formában van, Weisz Fanniék családja pedig új taggal bővült! Elhoztuk, mit posztoltak a baranyai hírességek.

Ezt ne hagyja ki! Alkotmányos válságot idézne elő a baloldali jogászok terve

Tóth Vera ismét elmélkedő kedvében volt, mellé pedig ezt a csodás selfiet posztolta. És mennyire igaza van, hogy kicsiben kell elkezdeni odafigyelni a környezetünkre.

Sáfrány Emese a múlt héten költözött be új otthonába, elmondása szerint lassan készen vannak mindennel. Így most már van ideje magával foglalkozni úgyhogy jövő héten már edzésbe is kezd! Pedig már most is remek formában van.

Nagyon csábos képet osztott meg magáról Jakabos Zsuzsa. Kommentárt nem is fűzött hozzá, de így is elolvadtak tőle a rajongói.

Valóban egy igazi filmbéli gengszterre hasonlít ezen a képen Kamarás Iván. Hiába, egy jó színész, bárkit tud alakítani.

Weisz Fanni igazán meglepte rajongóit, hiszen ezzel a bűbájos képpel jelentette be, hogy bővült a családjuk, örökbe fogadtak egy kiscicát! Nem csoda, ha Szőlő féltékeny, nagyon aranyos a kis szőrgombóc.