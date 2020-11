Weisz Fanni a családjának üzen, Pauli Zoli kényszerpihenőn

Bizony senkinek sem könnyű most, így vannak ezzel ismert baranyai arcaink is. Szerencsére mindig van egy kis öröm az ürömben.

A túraautó-világkupa (WTCR) idei utolsó versenyén vett részt pénteken Michelisz Norbi. A spanyol MotorLand Aragóni eredményéről mi is írtunk. Olvasd el, ha még nem tetted volna.

Bizony a színes ősz sokakat megihlet, Kamarás Iván mondókázva talán sétált is egyet az erdőben.

Sajnos a jelenlegi korlátozások mindenki életét felfordítják, a Palkonyha „Lassulj velünk” mottója most hatványozódik. Az új mottó a „Ki kell tartani” – mondjuk így kicsit könnyebb.

Neked van belső mosolyod? Jakabos Zsuzsanna megmutatja az övét, egyedi hangulatú fotóin tekintete helyett mosolya beszél. Kedvenc úszónőnk idei eredményei pedig továbbra is adnak okot a mosolygásra neki is, nekünk is.

Hamár a csodás őszi táj volt a téma, a Love Island egykori szépsége sem vesztegette az időt, felkerekedett egy kis kirándulásra, és persze mindenki örömére, nem felejtette el megörökíteni. Ha ez nem hozza meg a kedvünket az erdőjáráshoz, akkor mi?

Weisz Fanni is vigyáz a családjára ebben a nehéz időszakban, mégpedig úgy, hogy nem látogatja őket. Többen vagyunk így ezzel, osztozunk az érzésben. Korábban sokat olvashattunk Fanni megromlott viszonyáról a családjával, a jelek szerint elült a viszály, és közös fotóval üzen szeretteinek.