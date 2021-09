23 mágnes nyelt le egy hat éves gyerek, napokig hányt, majd meg kellett műteni

A kislány anyukája, Tanith osztotta meg a történetet, hogy a szülők figyeljenek oda a gyerekeikre, mert egy TikTok videó miatt életveszélyes helyzetbe kerülhetnek írja a Mirror cikke alapján az Origo.

A lány az iskolából haza hozott mágnesekkel játszott, nyakláncot akar készíteni belőle a babájának, majd egy poszt miatt a szájába vette azokat. Kiderült, hogy egy TikTok videó miatt vette a szájába a mágneseket.

Rövid idő alatt 23 mágnest nyelt le a lány, aki szerencsére még időben kórházba került.

Miután átnézték a gyerek szobáját még több mágnest találtak ott. A kislány elmondta édesanyjának, hogy a mágnesek jól érezték magukat a szájában.

Girl, 6, rushed to hospital after swallowing 23 magnets as seen in TikTok video https://t.co/Y24mJvkUZW pic.twitter.com/7AUQRJMu0b

— The Mirror (@DailyMirror) September 27, 2021