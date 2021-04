A híres modell 56 évesen vetkőzött meztelenre és még mindig hibátlan

40 év után újra ledobta a textilt a híres modell. Nem bántuk meg....

Paulina Porizkova 16 évesen már olyan világmárkák modellje volt, mint a Chanel, a Versace, a Dior és az Oscar De La Renta. Akkoriban amikor nagyon ismert volt, be is vállalt egy meztelen fotózást is, de az elmúlt 35 évben ilyet nem tett.

Idén aztán megtört a jég. Annyira kiakadt azon, hogy Elizabeth Hurley meztelen képein sokan felháborodtak, mondván ennek a korosztálynak már nem ízléses mutogatnia magát, hogy ledobott mindent és egy teljesen pucér kép alatt osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán.

Ez pár hónappal ezelőtt történt, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy a Vogue szerkesztőinek ezek a képek indították be a fantáziájukat. A cseh származású szupermodell utoljára közel 40 évvel ezelőtt villantott pucér testet, akkor a német Vogue címlapján szerepelt, ez pedig most megismételte, ám ezúttal a Vogue cseh változatának címlapján pózol – vette észre a life.hu.