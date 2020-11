A nap legszomorúbb videója: orosz katonák lőtték agyon az ételt kereső anyamedvét és kis bocsát

Hidegvérrel lőttek ki orosz katonák két ételt kereső macit. Hallani, ahogy az anyamedve megsiratta kis bocsát, de pillanatok múlva azt is lelőtték, a katonák meg a tetemek fölött nevetgélnek.

Az eset a kamcsatkai Rybachy faluban történt, ahol a Csendes-óceáni orosz flotta egyik tengeralattjárója állomásozott éppen. A láthatóan csontig soványodott anyamedve és a bocsa akkor már napok óta kóboroltak a faluban, mikor aztán végső kétségbeesésükben felmásztak a tengeralattjáróra.

A katonák nem haboztak és nem is kegyelmeztek, azonnal szóltak két társuknak, akikkel kilövették az anyát és kölykét is. A vadászok az esetről nemhogy videót készítettek, de hallható, ahogyan a felvételen hidegvérrel beszélik meg a lövést, majd pedig nevetgélnek és poénkodnak is.

Két lövés, és a medvebocs meghalt, de a másik még életben van, rosszul lősz

– mondja az egyik katona viccelődve a másiknak. Miután a videó nyilvánosságra került, a társaság magyarázkodásra kényszerült, állításuk szerint azért kérték az állatok kilövését, mert az anyamedve már nagyon sovány és gyenge volt, ezen kívül korábban megsérült, a bocs pedig az anya nélkül agresszív lett volna – írta a Meduza.