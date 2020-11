A szexi tanárnő hónapokig viszonyt folytatott az egyik 14 éves diákjával

Az amerikai Pennsylvania államban található Titusville Középiskola korábbi testneveléstanára legalább 66 alkalommal vitte ágyba az egyik 14 éves tanítványát 2018 szeptembere és 2018 áprilisa között – írja a Ripost.

A 33 éves Rochelle Cressman bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott, többrendbeli kiskorú szexuális zaklatása vádjában a kedden tartott első bírósági tárgyalásán – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Daily Mail internetes kiadása.

Rochelle Cressman, a former Titusville middle school gym teacher, has been ordered to stand trial on charges for having an alleged sexual affair with a 14-year-old boy. https://t.co/wg0onmBSJB

— Rick Green (@RGreenMeadville) June 25, 2019