Beteg szörnyeteg! Kislányok mumifikálódott holttestével élt együtt a sírrabló (videó)

Az 59 éves Anatolij Moskvin kora ellenére még mindig szülei orosz házában élt. Ide vitte a kisgyermekek eltulajdonított maradványait is. Nemcsak, hogy förtelmes módon kifestette őket, hanem a mellkasukba zenedobozt ékelt – írja a Daily Star alapján a Ripost.

Saját állítása szerint nem tett mást, mint hazavitte és felmelegítette őket. A holttesteken ennek megfelelően meleg ruházat volt.

Grave robber lived with mummified corpses of 29 girls – and refuses to apologisehttps://t.co/2G4CmFk1aH pic.twitter.com/47IBunRajT

