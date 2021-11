Drámai dolgok derültek ki a Schumacher balesete utáni pillanatokról

December végén lesz nyolc éve, hogy a legendás autóversenyző balesetének híre megrázta a világot, de a mai napig derülnek ki sokkoló részletek.

Mint arról korábban írtunk, feleségével beszélt utoljára közvetlenül síbalesete előtt Michael Schumacher. Akkor Corinna megrázó őszinteséggel beszélt a Netflix stábjának arról, mik voltak férje utolsó szavai, mielőtt megtörtént a baj – írja a Metropol.

„Röviddel azelőtt, hogy megtörtént, azt mondta nekem: »a hó nem optimális, elrepülhetnénk Dubajba, hogy ott ejtőernyőzzünk«”

– mondta Schumi felesége akkor.

Legutóbb a Ferrari F1-es csapatának korábbi főnöke, Jean Todt látogatta meg az egykori versenyzőt, jelenlegi állapotáról ő számolt most be. Todt a rajongók elképesztő méreteket öltött kíváncsiságáról azt mondta, hogy megérti a Schumacher családot, hogy ennyire védik Michaelt, mivel „neki most pihenésre van szüksége, pihenésre és gyógyulásra.”

„Michael harcol, küzd, és csak reménykedhetünk abban, hogy javulni fog az állapota. Örülök, hogy fia, Mick a Forma–1-ben van. Jól teljesít. Lehetne versenyképesebb autója is, de örülök, hogy megvan benne a szenvedély. És örülök, hogy lánya, Gina-Maria is megtalálta a szenvedélyét a lovakban, Corinna pedig, ahogy a dokumentumfilmben is látható, csodás feleség. Az, ahogy beszél Michaelről, és amit tesz érte, csoda. Igen, elég sokáig ott vagyok. Ha ott van Corinna, együtt vacsorázunk. Ha nem, Michaellel töltöm az időt” – mondta Jean Todt a Daily Mailnek.

Erich Riederer svájci idegsebész megrázó részleteket mondott a baleset utáni pillanatokról, és arról, hogy a Schumachert kezelő orvosok hol hibázhattak.

A mentők helyszínre érkezésekor Schumacher még eszméleténél volt, ám a beszéde percről percre egyre összefüggéstelenebbé vált, és később már a végtagjait sem tudta mozgatni. A kórházba vezető úton kómába esett, és csak két órával a baleset után műtötték meg.

Riederer szerint ekkor már túl késő volt, szerinte az orvosok túl sokat vártak a koponyaűri nyomás csökkentésével. A késlekedés miatt egyre jobban roncsolódott a pilóta agya, aki két agyműtéten esett át és 170 napig mesterséges kómában tartották.

Hosszú rehabilitáció után kezdték a Genfi-tó partjánál fekvő Gland településbeli otthonában ápolni.

„Szerintem vegetatív állapotban van, azaz magánál lehet, de nem tud reagálni” – mondta korábban Riederer. „Lélegzik, ver a szíve, valószínűleg ülni is tud és segítséggel apró lépéseket megtenni, de semmi többet” – tette hozzá.