Egy új kutatás szerint visszafordítható lenne az öregedés és nem is lenne drága...

Egy izraeli orvos új kutatásának eredményeire hivatkozva azt állítja, tiszta oxigénnel visszafordítható az öregedés.

A Tel-Aviv Egyetem professzora és a Shamir Egészségügyi Központ vezető orvosa, Shai Efrati 63 embert választott ki a kísérletre, akik mind egészséges 65 év felettiek voltak. Egy részük, 35 ember egy 90 napos kezelésen vett részt, amikor hetente ötször 1,5 órán át egy magasnyomású kamrában ültek, és ott tiszta oxigént lélegeztek be az idő egy részében. Azok, akik a kamrában töltötték az idejüket, arról számoltak be, hogy sokkal élesebben vágott az eszük a kezelés után.

Ami pedig vizsgálatokkal is kimutatható volt, hogy szervezetükben 20 százalékkal növekedett a telomeráz enzimek száma. Ez az enzim a sejtosztódást követően újra és újra kiegészíti a csonkolódott telomer szakaszt, ezáltal megakadályozza a sejtek elöregedését. Azaz ha a telomerek rövidülését megakadályozzuk (illetve visszapótoljuk a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nő és az öregedésből adódó elhalálozás nagyon kitolható.

A tanulmány azt is megállapította, hogy az öregedő sejtek száma akár 37 százalékkal csökkent és ezeknek az úgynevezett zombisejteknek az eltávolítása is meghosszabbíthatja az életet.

A tisztaoxigén-terápia használata nem ismeretlen a tudományban, a magasnyomású kamrákat általában nyomáscsökkenésből fakadó rosszullét, levegőembólia és termikus égés kezelésére használják.

Az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszer Kamara ezekre és tíz másik betegség esetén ajánlja ezt a kezelést, de felhívja a figyelmet arra, hogy egyéb célokra csak kellő körültekintéssel szabad használni a terápiát, mert fájdalmat és akár bénulást is okozhat. Aggodalmukat fejezték ki továbbá azzal kapcsolatban is, hogy a magasnyomású kamrákban végzett terápiát egyesek mindenhatónak állítják be.