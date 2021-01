Ellopták egy osztrák falu tábláit, mert a koronavírusra utal a neve

Két táblát is elloptak az alsó-ausztriai St. Corona am Wechselben, amely neve miatt és a koronavírus-járvány miatt vált felkapottá idén.

A település kezdetét és végét jelző táblát is elvitték – számolt be az orf.at. Michael Gruber elmondta, számítottak a lopásra. Ezzel arra utalt, hogy már tavasszal és nyáron is sokan azért utaztak az egyébként is népszerű kirándulóhelyre, hogy lefotózzák magukat a táblákkal – írta az Origo.

Szombaton vette észre egy helybéli a hiányzó táblákat, azt gondolta először, hogy a hivatal szerelte le, de a polgármester szerint valószínűleg ajándéknak lopta el valaki

Nemrég írtunk arról, hogy egy felső-ausztriai falunak is gondot okoztak a táblatolvajok. A falu neve egy angol trágárság volt (Fucking), ezért a sok kellemetlenség miatt tavaly év végén arról döntöttek, hogy megváltoztatják, így az új neve Fugging lett.