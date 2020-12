Évente csak egyszer, karácsonykor szexel a fiatal pár: most elárulták az okát

Egy évben csak egyszer, december 25-én – amolyan karácsonyi ajándékként – szexel egymással a 23 éves angol lány, Jen Stephens és 24 éves barája, Rob Walker. A fiatalok ettől sokkal erősebbnek érzik a kapcsolatukat.

– idézi a lány Fabulousnak adott interjúját a The Sun.

De az, hogy csak karácsonykor szexelünk, sokkal erősebbé teszi a kapcsolatunkat, még jobban akarjuk egymást. Boldogok vagyunk, hogy az év többi napjában csak csókolózunk és ölelgetjük egymást – tette hozzá.

TINGLE ALL THE WAY — I only have sex with my man ONCE a year on Xmas Day – it's his present https://t.co/KF4zlalFjI

