Felfoghatatlan: megtörte a csendet a férfi, akinek feleségét lelőtte Alec Baldwin

Az egész világot bejárta pénteken, hogy szörnyű baleset történt Alec Baldwin új filmjének forgatásán – írja a Bors.

miután kellékfegyverébe éles lőszer került. Később kiderült: a fegyvert biztonságosnak minősítették annak ellenére, hogy az meg volt töltve.

A lövések következtében a 42 éves Halyna Hutchins operatőr halálos sebet kapott a mellkasába, a mögötte ülő 48 éves Joel Souza rendezőt pedig a vállán érte lövés és kórházba kellett szállítani. Souza időközben már elhagyhatta a kórházat.

A tragédiával kapcsolatban megszólalt a helyszínen elhunyt Hutchins férje, aki azt nyilatkozta, hogy felesége egy inspiráló és szenvedélyes nő volt. Nagyon nagy űrt hagyott maga után, nő anyja és apja teljesen összetört és nem értik, hogyan történhetett a tragédia.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021