Ha szexelünk, meggyógyul! – színésznő buktatta le az ismert nőgyógyászt

Hihetetlen sztorival buktattak le egy olasz nőgyógyászt. Dr. Giovanni Miniello, aki az olasz nők között csak Dr. Varázsfuvola becenévre hallgat, otthagyta hivatását, miután lelepleződött, hogy rákkeltő vírusban szenvedő nőknek azt mondta, a vele való szex a gyógymód írja a dailystar nyomán a Bors.

Néhány vizsgálat után azt mondta, hogy a nő a humán papillomavírus (HPV) jeleit mutatta, amely egy szexuális úton terjedő vírus, és rákot okozhat, annak ellenére, hogy a kenetvizsgálat eredménye negatív volt.

Amikor a nő felvette vele a kapcsolatot a teszteredményekért, elborzadt, mert a férfi azt mondta, hogy meggyógyulhat, ha szexel vele. A beszélgetés hevében pedig fel is ajánlott számára egy időpontot.

– magyarázta a doktor.

Azt is mondta a nőnek, hogyha egy hozzá hasonló, beoltott emberrel szexel, az védettséget ad neki a HPV ellen.

A szállodai szobában az orvos fehérneműre vetkőztette, miközben azt mondta neki, hogy az aktus után mentes lesz a vírustól. Amikor a beépített színésznő a védekezésről kérdezte,

Egy óvatlan pillanatban azonban egy újságíró lépett be a szobába, és meglepte a félmeztelen 60 éves férfit, aki tiltakozni kezdett. Szerinte soha nem kényszerítette a nőket arra, hogy szexeljenek vele, és mindig meghagyta nekik a választás abszolút szabadságát.

Néhányan fontolgatják, hogy feljelentést tesznek, mások félnek, mert magas a másodlagos áldozattá válás mértéke – tette hozzá.

A bari ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

An Italian doctor known by the nickname 'Dr. Magic Flute' has resigned after he was caught half-naked in a hotel room with a female 'patient' offering to cure her illness by having sex with her. pic.twitter.com/sGOlW7KKaZ

— Pubity Latest (@pubitylatest) November 25, 2021