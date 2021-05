Több tucat nő holtestét találták meg az exrendőr kertjében – kislányok maradványai is előkerültek

A férfi, aki ellen korábban már nyomoztak szexuális bűncselekmények miatt, azzal került a hatóság látókörébe, hogy gyanú szerint megölt egy 57 éves asszonyt és annak 26 éves lányát. A korábbi rendőr beismerte a kettős gyilkosságot, és amikor átkutatták a kertjét, akkor találták rá a többi holttestre – írta a BBC nyomán a Bors.

This is chilling! Forty corpses have been unearthed so far in a clandestine cemetery at the home of former El Salvador officer Hugo Ernesto Osorio Chavezhttps://t.co/DF7JycVbVW

— Fifi Haroon (@fifiharoon) May 22, 2021