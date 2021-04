Törőcsik Mari: nekem szép és gazdag életem volt

A csodálatos magyar színésznő több évtizedes pályája során a magyar film- és színháztörténelem legfontosabb alkotásaiban szerepelt.

Ma hajnalban, hosszú betegeskedés után, életének 86. évében meghalt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész.

A nagypapa mozija

Törőcsik Mari 1935. november 23-án született a Heves megyei Pélyben, szülei pedagógusok voltak. Nagyapja apró mozijában arról ábrándozott, hogy jön majd egy híres színész és felfedezi. Egerben az angolkisasszonyoknál tanult, majd előfelvételt nyert a békéstarhosi zenei gimnáziumba. Végül mégis – az évnyitó napján – egy fővárosi közgazdasági gimnáziumba iratkozott be.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola operett szakának elsőéves hallgatójaként kapta meg Fábri Zoltán Körhinta című alkotásának főszerepét.

1956-ban a cannes-i filmfesztiválon sokakat megigézett törékeny alakja, kifejezőerejének gazdagsága, köztük volt az író Jean Cocteau és a rendező Francois Truffaut is. Az akkor még filmkritikusként alkotó Truffaut azt írta:

anélkül, hogy a húszéves művésznő tudott volna róla, ő volt a fesztivál legnagyobb sztárja, ő érdemelte volna az Arany Pálmát.

Főiskolás éveiben annyit forgatott, hogy három vizsgára nem jutott ideje, ezért diplomáját évtizedekkel később, az elmulasztott vizsgák pótlása nélkül kapta meg.

1958-ban a Nemzeti Színház szerződtette. A következő három évben tíz filmet forgatott, a kor legjobb alkotásaiban játszhatott (Külvárosi legenda, Vasvirág, Édes Anna), Jancsó Miklós rendezte a Csend és kiáltásban, majd a Szerelmem, Elektrában. Ezt követte a Szerelem Makk Károllyal. Megismerkedett későbbi férjével, Maár Gyulával, aki neki írt filmeket, a Déryné, hol van? című alkotásért 1976-ban elnyerte a legjobb női alakítás díját a cannes-i filmfesztiválon.

1978-ban megvált a Nemzeti Színháztól, a győri Kisfaludy Színház művészeti vezetője lett, 1980-tól a Mafilm, 1990 és 1993 között a szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja, 1993 és 1996 között a Művész (Thália) Színház művésze, 1993-tól egy évig igazgatója volt. 1990-től 1992-ig a Magyar Színészkamara elnökeként is tevékenykedett. 2002-ben újra a Nemzeti Színház tagja lett, vendégként más színházakban is fellépett.

Törőcsik Marit a magyar színház- és filmtörténelem meghatározó alkotói rendezték – Fábri Zoltán fedezte fel, mint írtuk, de utána Jancsó Miklós, Szabó István, Makk Károly, Sára Sándor, Gaál István, Herskó János, Rényi Tamás, Mészáros Márta, későbbi férje, Maár Gyula is sokat filmezett vele, színházban pedig – mások mellett – Marton Endre, Major Tamás, Iglódi István, Zsámbéki Gábor, Schwajda György és Vidnyánszky Attila is rendezte. Az elmúlt jó félszázad két legnagyobb orosz rendezőjének, Jurij Ljubimovnak és Anatolij Vasziljevnek is kedvenc színésznője volt, rajongtak páratlan tehetségéért.

Az elmúlt években több alkalommal került hosszabb-rövidebb időre kórházba, 2008 őszén újraélesztést követően kómába esett, és hetekig intenzív kórházi ellátásra szorult.

A művészetét elismerő díjakat felsorolni szinte lehetetlen. 1959-ben Balázs Béla-díjjal, számos nagy nemzetközi fesztiválon a legjobb női alakítás díjával ismerték el, 1994-ben életműdíjat kapott a Magyar Filmszemlén. Kétszer tüntették ki Jászai Mari-díjjal (1964, 1969). Kossuth-díjat (1973) és Kossuth-nagydíjat (1999) is átvehetett, 1971-ben érdemes művész, 1977-ben kiváló művész címet kapott. 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét ítélték neki oda, 2000-ben a nemzet színésze lett.

A Prima díjat 2003-ban, a Prima Primissima Jubileumi díját 2007-ben kapta meg. Többször is elnyerte a Színikritikusok Díját. 2011-ben a Színházi Kritikusok Céhének életműdíjával, 2014-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki, 2015-ben Kölcsey Ferenc-emlékplakettet kapott, 2017-ben a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíjával tüntették ki. 2005-ben Budapest, 2018-ban a Vas megyei Velem, 2019-ben Vas megye díszpolgárává avatták. 2019-ben Kossuth-nagydíjjal tüntették ki több évtizedes pályafutása során kimagasló szakmai hozzáértéssel és alázattal megformált alakításai, ikonikus filmfőszerepek és felejthetetlen színpadi figurák sorát felvonultató, kivételesen gazdag művészi életműve elismeréseként.

A Nemzeti Színház 2015 novemberében gálával és kiállítással ünnepelte a betegséggel küzdő színésznő nyolcvanadik születésnapját, aki könnyeit törölgetve nézte végig kollégái, barátai őt köszöntő előadását,

az évforduló alkalmából pedig így vetett számot: nekem szép és gazdag életem volt.

Ez alkalomból jelentették be a nevét viselő ösztöndíj megalapítását fiatal, tehetséges színinövendékek támogatására.

Így nyilatkozott korábban az Origónak Törőcsik Mari

A lapnak utolsó interjúját Törőcsik Mari 2019 júniusában adta, velemi otthonában, amely így a Velemi melódiák címet viseli, utalva a Varsói melódia című darabra, amely a színésznő értékelése alapján elhozta számára az igazi áttörést.

A beszélgetésre nem sokkal azt követően került sor, hogy a két Kossuth-díja mellé Orbán Viktor miniszterelnöktől Törőcsik Mari átvehette a Kossuth-nagydíjat is, szintén a velemi lakásában.

Ők köszöntötték Törőcsik Marit a 85. születésnapja alkalmából

Orbán Viktor a 85. születésnapja alkalmából Facebook-oldalán köszöntötte Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas színművészt, a nemzet színészét. A kép akkor készült, amikor a miniszterelnök személyesen vitte el a Kossuth-nagydíjat Törőcsik Marinak.

Törőcsik Mari maga a színház, és a színház pedig Törőcsik Mari. Sajátos orgánum, sajátos jelenlét a színpadon, utánozhatatlan gesztusrendszer: ő Törőcsik Mari. Ott van már, és ott is marad a magyar színháztörténetben és a Nemzeti Színházban örökké – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezetője, miután köszöntötte Törőcsik Marit 85. születésnapján Velemben, a nemzet színészének otthona előtt.

A Nemzeti Színház több tagja, köztük Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Rubold Ödön és Földes László Hobo rövid műsort adott az utcán, Törőcsik Mari ablaka előtt. A színésznő az ablakból nézte az előadást.

Így vettek végső búcsút Törőcsik Maritól

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a következőképpen búcsúzott Törőcsik Maritól: Drága Mari! Elment hát. Repültünk, Mari, repültünk! Isten Önnel!

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezetője az Origo megkeresésére nyilatkozott Törőcsik Mariról. Azt mondta: „Nehéz szavakat találnom, megrendültem„. A Nemzeti Színház vezetője hozzátette, hogy 2018-ban ellátogatott a Vas megyei Velemre.

A nemzet nagy színésznője akkor kijelentette Vidnyánszkynak: most lehetnénk igazán jó barátok, sajnálom, hogy kiestem. A színházigazgató szerint Törőcsik Mari a kora és a betegsége ellenére is folyamatosan vissza akart térni játszani, még akkor is, amikor arról beszélt, hogy már nem állna színpadra.

A nemzet színésze elárulta Vidnyánszkynak, hogy jó a filmjáték, de neki a színház hiányzik.

A Nemzeti Színház vezető színésze, Trill Zsolt két utolsó szerepében együtt játszott Törőcsik Marival, lapunk megkeresésére úgy fogalmazott, a színésznő halálával az utolsó nagy színész ment el abból a generációból.

Színész a színészt a színpadon nem tudja átverni, ha Törőcsik Mari valamit akart, akkor nagyon izgalmasat tudott csinálni – mondta Trill Zsolt, aki nem tudja elhinni, hogy Törőcsik Mari meghalt.

A színművészre emlékeztek a Nemzeti Színháznál A péntek hajnalban elhunyt Törőcsik Marira emlékeztek péntek délután a Nemzeti Színháznál. A Nemzeti Színház bejáratánál lévő emlékhelyen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere; Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár; Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és a teátrum társulatának tagjai egy-egy szál sárga rózsát helyeztek el Törőcsik Mari portréja előtt. Törőcsik Mari kedvence a sárga rózsa volt. A színművész tisztelői az emlékhelyen pénteken 21 óráig, a továbbiakban pedig a hét minden napján 10 és 21 óra között helyezhetik el virágaikat. A színháznál emlékezők a hangszóróból többek között Pilinszky János verseit és a János vitéz részleteit hallhatják felvételről Törőcsik Mari előadásában. A Nemzeti Színház arra kéri a tiszteletüket tevőket, hogy az emlékhelyet, a Nemzeti Színház Hajóorrát a Soroksári út felől kijelölt útvonalon közelítsék meg. A járványhelyzetre való tekintettel azt kérik, fokozottan ügyeljenek a megfelelő távolságtartásra. Ha lerótták kegyeletüket, a tömeg elkerülése érdekében a Duna felőli oldalon, a Nemzeti Színház parkolójának irányába lehet távozni.

Cserhalmi György az Origónak azt mondta: Én nem búcsúzom… Mariska itt marad örökre, ő valóban halhatatlan. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar színész – többek között – a Szerelmem, Elektra és az Eszter hagyatéka című filmben szerepelt együtt Törőcsik Marival.

Koltai Lajos Oscar-díjra jelölt operatőr és rendező Törőcsik Mari halálának hírére azt nyilatkozta az Origónak, hogy Az egyik legnagyobb magyar színésznő búcsúzik, az egyik legnagyobb jelensége a magyar színészetnek, legyen szó színházról vagy filmről. Koltai Lajos olyan filmek alkalmával fényképezte a színésznőt, mint például a Prés, a Végül, a Déryné, hol van? és a Teketória.

Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, Törőcsik Mari egykori férje az Origónak azt mondta: Fáj. Nem értem, ez szörnyű. Nagyon-nagyon fog hiányozni, hozzátéve, számára ez az idő most a csendről, a gondolkodásról szól. Törőcsik Mari Bodrogi első felesége volt, de nagyon jó volt a kapcsolatuk a válás után is.

Borítókép: Törőcsik Mari Madame Armfeldt szerepében Stephen Sondheim – Hugh Wheeler: Egy nyári éj mosolya című színművének próbáján,

a Centrál Színházban 2011 októberében