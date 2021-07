Totál meztelenül pózol a terhes tévésztár

A merész képek mellett fehérneműs válogatást is láthatunk.

Lauren Goodger az első gyerekét várja, a terhessége 39. hetében jár. A The Only Way Is Essexből ismerhetik a nézők, majd a Celebrity Big Brotherben, a Celebs Go Datingben is látották – írja az Origo.

A brit realitysztár egy exkluzív fotózáson meztelenül is megmutatta magát a The Sun magazinnak: a merész képeket itt tudja megnézni, ez pedig egy fehérneműs válogatás az Instagram-oldaláról.