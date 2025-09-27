Füstimix Production Kft.

Cégünk hús, hentesáru gyártásával és forgalmazásával foglalkozik 2012 óta, saját készítésű, füstölt árutermékeket kínálunk, mangalica, sertés, szarvas, ló, kolbászok, stifolderek, kulenek, sütni való kolbász, sütni való hurka, mely termékeket saját húsüzemünkben Kővágószőlősön állítunk elő.

Továbbá, rengeteg viszonteladott termékkel várunk minden kedves vásárlót, érdeklődőt.

Főtt szalonnák, disznósajtok, májkrémek, zsírok, tepertők.

Weboldalunkon a termékeinket megtekinthetik, és árakkal is szolgálunk: www.fustimix.hu

Üzleteink több városban jelen vannak: Dunaújváros, Paks, Szekszárd, Bonyhád, Pécs, Kaposvár, Komló.