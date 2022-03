A HONOR bejelentette a Magic4 Ultimate okostelefont. A készülék négyes kamerarendszere a világ első kettős free-form lencséjét alkalmazza és számos innovatív megoldással biztosít lenyűgöző fotós és videós képességeket. A Magic4 Ultimate a DxOMark okostelefonos kamerákat összesítő listájának első helyén szerepel, és ez a helyezés megmutatja a márka fejlődését és K+F tevékenységének erejét immár független vállalatként.



Ezt kínálja a sokoldalú kamerarendszer:



• 50 MP-es széles látószögű kamera 8 lencsetaggal (8P)

• 64 MP-es ultraszéles látószögű kamera kettős free-form lencsével

• 64 MP-es periszkópos telefotó kamera

• 50 MP-es spectrum enhanced kamera

• egy saját fejlesztésű képfeldolgozásért felelős processzor

„A készülék a DxOMark okostelefonos kamerákat összesítő listáján megszerezte az első helyet, amit lenyűgöző teljesítményének köszönhet, különösen a fotózás és a zoom terén, a videózást tekintve pedig az elsők között teljesített” – emelte ki a tesztelő. – „Az ultra prémium szegmensben a HONOR Magic4 Ultimate szinte valamennyi kategóriában (összesítés, fotó, zoom) a legjobb teljesítményt hozza, videós teljesítményét tekintve pedig nagyon közel áll a legjobbhoz.”



Az 50 MP-es széles látószögű kamera 1/1,12 hüvelykes szenzora az eddigi legnagyobb a HONOR okostelefonok között, az f/1,6 rekeszérték pedig kimagasló fényérzékeléssel bír, ami akár az 1 hüvelykes, f/1,8 rekeszértékű szenzorokkal is képes felvenni a versenyt. A Magic4 Ultimate tisztább és élénkebb képeket biztosít éjszaka vagy kevés fény mellett, a fotó tárgya pedig jobban kivehető. Az egyedileg fejlesztett 8P kamerával a kép középpontjában 37%-kal, a széleken 30%-kal élesebb képeket biztosít, így a fotók és videók még zoomolás közben is részletgazdagabbak. Az 50 MP-es széles látószögű kamera jelentősen csökkenti az erős fényforrások okozta becsillanást, köszönhetően a tükröződést gátló bevonatnak (Ultra Anti-Reflection, UAR) és az IR blokkoló szűrőnek (Infra-Red Cutoff Filter, IRCF).



A 64 MP-es ultraszéles kamera 126°-os látószögön keresztül örökíti meg a tájat, az egyedülálló kettős free-from lencse pedig hatékonyan csökkenti a széles látószögű kamerákkal készített képeknél tapasztalt torzítást, ami így mindössze 0,5%-os a kép szélén. Nagy látószöget biztosít képek és videók készítésekor is.



A távoli tárgyak megörökítését a 64 MP-es periszkópos telefotó kamera segíti beépített optikai képstabilizátorral és a fusion computational photography technológiával, emellett 3,5x-ös optikai és akár 100x-os digitális zoomot biztosít. Az 50 MP-es spectrum enhanced kamera, ami a HONOR első hajlítható csúcskészülékében, a Magic V-ben debütált, nagyobb színspektrum lefedésére képes. Kedvezőtlenebb körülmények közt is több részletet mutat meg, így kiválóan használható például ködben is.



A saját fejlesztésű, képfeldolgozásért felelős processzor gyorsabban és hatékonyabban aknázza ki a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, így új szintre emeli az Ultra Fusion Photography technológiát. Ezzel 4K éjszakai videórögzítést tesz lehetővé valós idejű előnézettel, sötétben is éles és tiszta videókat készíthetnek a felhasználók.



A készülék támogatja a Magic-Log2 videoformátumot. A formátum az új kameraegység segítségével 15%-kal nagyobb dinamikatartományt biztosít felvétel közben. Mindemellett az új 3D LUT (Look Up Table) mozifilm-minőségű színárnyalatokkal gazdagítja a felvételeket, így a Magic4 Ultimate-tel ragyogó HDR10+ videók készíthetőek kedvezőtlen fényviszonyok közt is, és filmes hatásokkal nyújt felvételkészítési lehetőséget.



A Magic4 Ultimate-ben Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G mobilplatform található, ami lenyűgöző teljesítményről és hatékony energiafelhasználásról gondoskodik. A HONOR további rendszeroptimalizációval, gördülékenységgel és optimális energiafogyasztással aknázza ki a mobilplatformban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor kevesebb hőt termel a készülék működésben közben, és alacsonyabb késleltetést biztosít a jobb felhasználói élményért.



A 6,81 hüvelykes következő generációs LTPO kijelző élénk megjelenítést biztosít, és támogatja az adaptív képfrissítési rátát. A kijelzője továbbá 1920 Hz-es Pulse Width Modulation (PWM) értékkel bír, így kevés fény mellett sem megerőltető a szemnek.



Az Android 12 mobil operációs rendszeren alapuló Magic UI 6.0 fut. A HONOR Magic4 Ultimate fekete és fehér színben lesz elérhető, és egyelőre csak azt tudni, hogy az év folyamán érkezik a kínai piacra, ára 7999 RMB lesz.