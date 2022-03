Ezek természetesen nem helikopterek, hanem igazi repülőgépek, csak éppen a hatalmas kifutópályát akarják lespórolni a függőleges indulással. Miközben a nagy alapítók lassan már a kereskedelmi bevezetéssel próbálkoznak, több izgalmas startup is feltűnt a színen.



Többségük még a fejlesztés korai szakaszában van, de mindegyikük valami egyedit ígér.



Zeva (USA)

Aki vonzódik a repülő csészealjakról szóló hírekhez, annak ez bizonyára tetszeni fog. A ZEVA alkotása a Zero, az egyszemélyes repülő csészealj. Ha az 1950-es években megkérdeztek volna valakit, hogyan fog kinézni a jövő repülőgépe, valószínűleg valami ilyesmit írt volna le.



A repülőgép megalkotói főként az elsősegélynyújtóknak szánják, de elképzelésük szerint minden lakóház garázsába kellene egy ZEVA Zero.



Az utas felszállás és leszállás közben állva utazik, és az üvegen keresztül lát. A Zero a repülés nagy részében azért vízszintesen repül majd.



A videót nézve a csészealj alakja erősen korlátozza a kilátást, így vezetője feltehetően inkább a digitális repülési útvonalra támaszkodhat, nem pedig a környezetére. Emellett azért minimális leszállóhelyet is igényel.



A cég szerint a Zerót joystickokkal fogja irányítani az engedéllyel rendelkező pilótája, a jövőben pedig automatizálást is terveznek. A The Next Web szerint a kompaktsága arra enged következtetni, hogy az eladásokkal inkább a hadsereget célozzák meg.



Hatótávolság: 80 km

Sebesség: 257 km/h

Mikor repülhetünk vele? Nem mostanában. De ez az egyetlen repülőgép a listán, amely valóban sikeresen repült.



Phractyl (Dél-Afrika)

Olyan, mint egy madár: mi lehetne ennél menőbb?



Az alkotók célja olyan repülőgép, amelyet egy ember is vezethet, vagy távolról irányítható, akár utassal, akár rakománnyal. A cég „afrikai megoldásnak nevezi egy afrikai problémára”.



Sokoldalú céljuk közé tartozik a vetőmagok eljuttatása csakúgy, mint az oltások kiszállítása.



A vállalat mérnöke, Vivek Singh szerint az innovatív szárny nagyon alacsony sebességnél is képes felhajtóerőt generálni, így biztosítva, hogy a repülőgép biztonságosan le tudjon szállni, még akkor is, ha a meghajtórendszer meghibásodik.



A Phractyl ezt „eredendő biztonságnak” nevezi. A futómű kialakítása lehetővé teszi, hogy előkészítetlen terepen is működjön, ezért nem igényel futópályát vagy helikopterleszállópályát.



Hatótávolság: 150 km

Sebesség: 180 km/óra

Mikor repülhetünk vele? Jelen állása szerint ez lehet az egyik utolsó VTOL, amelyik elkészül.



Odys Aviation (USA)

Miért különleges?: A legtöbb eVTOL-lal ellentétben, amely kettőtől öt személyig szállít, az Odys Aviation kapacitása közelebb áll egy mai repülőgépéhez: kilencüléses jármű.



Hibrid elektromos repülőgép, amely gázturbinás generátort is tartalmaz.



A vállalat a regionális piacra koncentrál, különösen a városok közötti utazásra – olyan ágazatra, amelyet sok VTOL-gyártó elkerül. Magyarul a légitársaságok számára kívánja értékesíteni repülőgépeit.



Bár az Odys még nagyon korai szakaszban van, nagy iránta az érdeklődés, hiszen több mint 1000 darabra adtak már le megrendelést.



Hatótávolság: 1609 km

Sebesség: 555 km/h

Mikor repülhetünk vele? A gyártó szerint 2026-ban.



Ace VTOL (Ausztrália)

Különleges kialakítása a szokottnál tágasabb utastér kialakítását teszi lehetővé. Ezen felül ez az első kerekesszékes-barát VTOL a piacon.



A repülőgép alacsony föld körüli pályán keringő, műholdas és AI repülésirányítási rendszerrel is rendelkezik, VR-pilóta interfésszel. A cég szerint ez lehetővé teszi számukra, hogy a repülőgépet a bolygó bármely pontján, minimális hardverrel távolról üzemeltessék.



Hidrogéncellák alkalmazását is tervezik.



Az Ace VTOLs hajtóművei generátorokat hajtanak, amelyek elektromos áramot szolgáltatnak a repülőgépnek, beleértve egy töltőt, amely teljesen feltöltve tartja az akkumulátort.



Hatótávolság: nincs adat

Sebesség: nincs adat

Mikor repülhetünk vele? A vállalat 2024-re tervezi a bevezetést.



